Sgravio contributivo triennale fino a 35 anni anche per il 2020

Sgravio contributivo anche per il 2020, i datori di lavoro potranno beneficiare di ter ani di riduzione contributiva se assumeranno a tempo indeterminato full time lavoratori fino a 35 anni di età, che non abbiano mai lavorato in forma stabile. La previsione del rinnovo triennale degli sgravi contributivi è contenuta nella legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

Sgravio contributivo tetto da 3.000 a 8.060 per alcune regioni

Lo sgravio è stato normato dalla legge 205/17 articolo 1 che prevede un abbattimento del 50 per cento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro del settore privato (esclusi i lavori domestici), entro un tetto massimo annuo di tremila euro, per le assunzioni con decorrenza 1° gennaio 2018 per i giovani disoccupati e che non hanno compiuto 35 anni di età. Successivamente il beneficio è stato esteso anche per il biennio 2019-2020.

Inoltre, previsto uno sgravio a carico del datore di lavoro per un limite massimo annuo di 8.060 per le assunzioni effettuate nelle seguenti regioni: Campania, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Sardegna e Calabria.

Nelle altre aree geografiche del territorio nazionale, lo sgravio contributivo resta fissato al 50% della contribuzione da pagare a carico del datore di lavoro, nei limiti di 3.000 euro annui.

Assunzioni con sgravio totale dei contributi per 3 anni a partire dal 2020, ecco per chi

La durata dello sgravio

Lo sgravio contributivo ha una durata di 36 mesi e si basa sulle assunzioni crescenti e a tempo indeterminato. La condizione indispensabile del lavoratore è che non deve essere avviato al lavoro e non sia mai stato occupato in precedenza con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Unica eccezione riguarda i rapporti di lavoro come apprendistato instaurati con un datore di lavoro diverso da quello che opera l’assunzione a tempo indeterminato.

Assunzioni in rosa: sgravi contributivi nel 2020, ecco come funzionano

