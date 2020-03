Shampoo naturale: esistono per ogni tipo di capello

In questi giorni di permanenza a casa a causa dell’emergenza Covid-19, può capitare di avere più cura di noi stessi e dedicare magari a lavarci di più i capelli, anche per sfruttare il tempo che abbiamo in casa. Con i capelli bisogna fare attenzione a non usare troppi additivi, silicone e solfati. Il metodo c’è, bisogna cercare di usare shampoo bio completamente naturali, ne esistono per ogni tipo di capello.

Shampoo naturale: sono quelli bio ed esistono per tutti i tipi di capelli

I capelli possono avere caratteristiche e esigenze diverse, possono essere lisci, mossi, grassi, secchi e ricci, e per poterli curare bene hanno bisogno dello shampoo a loro appropriato. Usare dei prodotti bio è la cosa migliore, sentire di avere una chioma bella e sana ci regala una sensazione di bellezza e sicurezza.

Avere una bella capigliatura e molto forte ci può far sentire differenti e sicuri. Ad oggi tutti tendono ad usare per i loro capelli prodotti come solfati, parabeni, silicone e altre sostanze chimiche per avere un miglioramento del capello, e lo hanno, ma con il tempo questi prodotti non idratano e non agiscono in profondità, e con il tempo lo sfibrano.

Ci sono degli shampoo naturali con delle caratteristiche adeguate che cureranno il vostro capello nei minimi dettagli, vediamo quali:

Per capelli lisci: è a base di aloa bio, rende il capello liscio e sano, adatto per lavaggi frequenti, idrata e ammorbidisce i capelli

Per capelli ricci: a base di ingredienti naturali e biologici che rendono i vostri ricci definiti ed elastici, migliora l'idratazione della fibra capillare portando corpo e volume

Per capelli grassi: ci vuole uno shampoo con tensioattivi delicati ricavati dal girasole e dalla noce di cocco, non secca le punte, deodora e rinfresca

Per capelli secchi: ci vuole un mix di estratti naturali come kiwi, lampone, miele, olio di oliva e aloe vera; riusciranno a sostenere il vostro capello fino a nuova vita

