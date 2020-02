Si beve prima il caffè o l’acqua? La scienza risponde

Questo è un dilemma che si chiedono tutti e a volte diventa anche motivo di discussione nei bar, ma finalmente la scienza ci risponde. La logica ci dice di bere prima l’acqua in quanto in questo modo ci gusteremo al meglio l’aroma del caffè.

Andiamo a vedere cosa ci dicono gli studi se bere prima l’acqua o il caffè

Bere prima l’acqua e poi il caffè ci aiuta a a gustare al meglio l’aroma del caffè, ma uno studio non esclude bere l’acqua dopo il caffè dando spiegazioni in merito a questa definizione.

Bere acqua dopo il caffè: il primo caso in cui si può bere l’acqua dopo il caffè è perché così dopo si può gustare meglio un altro alimento che potrebbe essere il dolce.

Un altro motivo per cui bere l’acqua dopo il caffè è che se ad esempio il caffè non sia stato di proprio gradimento, l’acqua può eliminare i sentori di bruciato e i brutti sapori della bocca.

Altro motivo di bere l’acqua dopo il caffè è nel caso il chicco di caffè sia immaturo, questo andrebbe a provocare secchezza delle fauci, e bevendo un pò d’acqua placherebbe la sete e correggerebbe questo brutto sapore.

Bere acqua prima del caffè: bere acqua prima del caffè può servire a pulire il palato da tutti i residui come può essere il cibo e farci gustare al meglio il caffè. Così favorirebbe anche un eventuale gustare di un dolcetto che spesso viene dato in omaggio vicino al caffè. Attenzione, bevete un sorso d’acqua, non bevetene tanta.

Poi c’è una terza teoria e cioè quella che nel caso vi venga servito il caffè con l’acqua e il dolcetto, la prassi sarebbe: gustare il dolcetto, bere l’acqua per pulire la bocca e bere il caffè senza aggiunta di zuccheri.

Altro dilemma è se bere l’acqua naturale o frizzante. La frizzante grazie alle bollicine pulisce sicuramente meglio le papille gustative, attenzione a quella troppo frizzante, rischia di anestetizzare le papille gustative non facendovi sentire bene l’aroma del caffè.

