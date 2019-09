Sigarette elettroniche: ecco la sostanza che fa ammalare

Le autorità americani che stanno indagando sulle misteriose malattie polmonari legate alle sigarette elettroniche, hanno scoperto la stessa sostanza chimica nei campioni di marijuana usati dalle persone che si sono ammalati in diverse zone e che hanno usato differenti marchi del prodotto.

Vediamo quale è il prodotto o sostanza che fa ammalare

È un olio derivato dalla vitamina E, il cosiddetto vitamina E acetato, comunemente ingerito, ma potrebbe diventare pericoloso se inalato. La vitamina E si trova in certi alimenti, come l’olio di colza, l’olio di oliva e le mandorle.

Questo tipo di olio derivato è disponibile comunemente come integratore nutrizionale ed è usato nei trattamenti topici della pelle. Non è noto come sostanza dannosa quando è ingerita come integratore o applicata sulla pelle, ma la sua struttura molecolare, secondo degli esperti, potrebbe essere pericolosa se inalata. Delle proprietà simili a quelle dell’olio, potrebbero essere associate con il tipo di sintomi respiratori che hanno riportato molti pazienti; tosse, mancanza di respiro e dolore al petto.

In Illinois e Oregon questa estate, sono stati registrati e considerati, i primi due decessi legati, purtroppo, alla sigaretta elettronica, o, più probabilmente ai prodotti inalati, e uno di questi prodotti potrebbe essere l’olio di cui stiamo parlando.

