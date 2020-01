In arrivo nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario dal 2020. Infatti, è stato siglato l’Accordo Patto per la salute che prevede anche l’assunzione tramite concorso del personale sanitario.

Patto per la salute 2020-2023

Il Patto per la salute è un accordo tra Ministero della salute e regioni, rinnovato ogni tre anni. Lo scopo è:

1)garantire un sistema sanitario uguale in ogni regione;

2)migliorare la qualità dei servizi;

3)promuovere prestazioni più adatte alla cura del paziente.

Il ministro Roberto Speranza ha dichiarato che «con questo Patto affrontiamo alcuni nodi fondamentali, a partire da quelli del personale, per provare a dare più forza al nostro Servizio sanitario nazionale».

Punti principali

Tra i punti principali del Patto per la salute ci sono:

aumento dei fondi disponibili per il Comparto;

stabilizzazioni del personale precario tra medici, infermieri, e ricercatori;

abolizione del superticket;

assunzioni tramite concorsi di nuovo personale.

Quest’ultimo punto è fattibile, grazie a un programma di aumento dei fondi disponibili proprio per il reclutamento di personale. Nel frattempo, le risorse saranno assunte tramite scorrimento di graduatoria e riguarderanno, non solo medici e infermieri, ma anche altre figure che operano in ambito sanitario.

Bisogna comunque attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale nella quale saranno indicati i profili richiesti e le modalità di partecipazione.

