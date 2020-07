Sindrome della capanna è il termine che indica il comportamento di quei soggetti che, dopo le vicende del Corona-Virus, trovano ancora qualche difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni e a condurre la solita vita di routine. In tali soggetti si crea una sorta di convinzione mentale che fa avvertire la propria abitazione come un luogo al sicuro da ciò che accade all’esterno.

Sindrome della capanna: ecco chi ne soffre

La Sindrome della capanna è in realtà conosciuta con diversi nomi: sindrome del prigioniero, sindrome della prigione; più in generale, si tratta di nomi usati in accezione prettamente negativa, per indicare lo stato di malessere psicologico che può portare ad avvertire esclusivamente la propria abitazione come luogo sicuro.

Si tratta di una condizione psicologica che sorge in seguito a lunghi periodi di distacco dalla realtà esterna. E’un po’ quello che è accaduto nel lock-down da Covid 19.

I sintomi della sindrome della capanna sono sensazioni di malessere come ansia e tristezza, senso di smarrimento e desiderio di rimanere al sicuro nella propria abitazione, senso di stanchezza perenne, talvolta anche malessere fisico. A ciò si accompagnano la scarsità di memoria e il deficit di concentrazione.

Sindrome della capanna: le paure che l’alimentano

La sindrome della capanna è certamente alimentata dal timore che, uscendo dal proprio luogo sicuro, si possa essere contagiati dal Virus. Il dover ricorrere poi a dispositivi di protezione individuale della persona, come la mascherina o la frequente necessità di igienizzarsi non fanno che alimentare questa fobia.

A ciò si aggiunga che la socialità e gli affetti, che potevano benissimo fungere da deterrente sono, per il momento particolare che stiamo vivendo, limitati al massimo. Tutto questo continuo stato di angoscia, alimenta la sindrome della capanna e porta chi ne soffre ad estraniarsi dal mondo.

Come si può superarla? Quali azioni bisogna compiere?

La migliore medicina per la sindrome della capanna è certamente il tempo. Quando l’epidemia avrà finalmente terminato il suo corso, col tempo, i nostri comportamenti ritorneranno quelli di sempre. Bisogna poi tornare ad avere piccoli contatti con la realtà, seguendo il proprio ritmo mentale. Si può iniziare con una brevissima passeggiata, con il fare la spesa e poi ci si può dedicare ad uscite più durature.

Nel periodo trascorso in casa, ci si può concentrare su se stessi e tenere occupata la mente. Si può cogliere quel po’ di positivo di ciò che è stato; si possono attuare veri cambiamenti nei propri spazi domestici, valorizzare gli spazi di confine (come terrazze o balconi) che ci consentono un contatto sociale seppur “distanziato”.

Queste sono le basi della tecnologia dell’housing, una nuova branchia delle neuroscienze che può offrire valide soluzioni al problema.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube