Siti streaming e on demand gratis per il Coronavirus, la lista

Già Amazon Prime Video e Infinity hanno permesso agli italiani in quarantena di poter usufruire dei loro servizi on demand in modo del tutto gratis, rispettivamente il primo fino al 31 marzo ed il secondo per 2 mesi. Ma non sono le uniche aziende tecnologiche che hanno preso questa decisione: alcune stanno seguendo il loro esempio, mentre, dall’altra parte, esistono dei siti streming già gratis con la quale potersi intrattenere durante la quarantena da Coronavirus con serie tv o film. Vediamo quali sono e cosa possono offrirci.

Tutti i siti streaming ed i servizi on demand gratis per gli italiani in quarantena, quali sono?

Il primo che possiamo citare, che è sempre stato gratis sin dalla sua nascita, è RaiPlay dove è possibile vedere sia programmi in diretta che in versione on demand.

Sul sito ritroverete tutte le serie tv Rai e tutti i film trasmessi sui canali, ma anche documentari, puntate di programmi che vediamo in quotidianità e molto altro ancora.

Qui troverete tutto suddiviso per genere e quindi sarà molto facile cercare e trovare cosa può interessarvi.

Come abbiamo detto dall’inizio, RaiPlay è sempre stato gratis, ma per andare incontro all’emergenza non ci sarà più bisogno della registrazione dal giorno 10 marzo.

Altro sito di streaming è Open DDB, nato nel giorno del 7 marzo e risulta essere il primo portale europeo in Creative Commons che permette la diffusione di opere indipendenti senza distinzione di genere attraverso la versione on-demand.

Anche tale sito permette di potersi intrattenere senza costi.

Infine c’è Dplay Plus una piattaforma multimediale a pagamento dove sono dispobinili tutti i canali Discovery Italia come Nove, Real Time, DMax, Giallo, Food Network, K2 e Frisbee.

Si tratta di un servizio a pagamento che permette di poter godere di numerosi contenuti in anteprima senza interruzioni pubblicitarie.

In tale sito è possibile anche dedicarsi all’anteprima di telefilm e serie tv internazionali, tra le più famose al mondo, nella sezione Walter Presents, anch’essa a pagamento.

Solitamente, come abbiamo accennato, la piattaforma online è a pagamento ma per questo mese sarà gratis e si potranno scaricare dei download.

