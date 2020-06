Skin care: chi lo ha detto che per poter vantare un aspetto fresco e una pelle in salute, non si possano utilizzare prodotti naturali? Così facendo, si preserva la propria bellezza, senza spendere una cifra per prodotti che promettono miracoli senza restituirli concretamente. Ecco quindi come prendersi cura di se stessi nel modo corretto

Skin care: quali prodotti naturali utilizzare

Due prodotti di pronta e facile reperibilità possono essere i protagonisti della nostra routine di bellezza naturale: il miele e l’olio d’oliva. Una skin care a base di questi due prodotti è semplice da realizzare ed altrettanto facile da reperire; si tratta di due prodotti che praticamente chiunque possiede nelle proprie dispense.

Entrambi possono essere uniti allo zucchero (meglio se di canna) o al sale grosso per realizzare degli efficacissimi scrub per la skin care; in alternativa, possono essere la base per preparare della maschere per la salute dei propri capelli e per rendere ancor più bella la propria chioma.

Skin care: come realizzare delle perfette maschere per il viso

Altri due prodotti validissimi per la skin care del proprio viso sono invece il caffè ed il cacao. Certamente ottimi da consumare per un break, non esauriscono le loro potenzialità a tavola. Entrambi possono essere combinati con lo yogurt ed utilizzati in realtà per tutto il corpo. Il caffè, grazie alle sostanze anti-ossidanti che possiede al proprio interno, ostacola l’invecchiamento (con effetto anti-age) e fa apparire la pelle super riposata.

Il cacao, produce praticamente lo stesso effetto e può agire efficacemente contro le rughe e le occhiaie, per la propria skin care. Un piccolo trucco: contro le occhiaie un validissimo rimedio è poi quello di mettere per pochissimi minuti un cucchiaino nel freezer e poggiarlo sulle proprie occhiaie. Lo sguardo apparirà immediatamente più riposato.

I benefici di una cura della propria bellezza tutta al naturale:

Altri prodotti da utilizzare per la propria skin care sono poi il carbone vegetale, i cetrioli, il bicarbonato, il limone, l’avocado, le banane. Si tratta solo di alcuni dei prodotti più naturali in assoluto, che permettono di risparmiare sul portafogli ed ottenere risultati ottimi in termini di skin care, senza dover ricorrere a creme o trattamenti chimici (super invasivi per il nostro corpo).

Ma i benefici sono tantissimi: si eliminano le impurità della pelle, si ottiene un incarnato totalmente uniforme, senza trascurare la soddisfazione di aver costruito un ottimo rituale di bellezza, sulla base delle proprie esigenze.

Sperimentare una perfetta skin care, modellata sulle caratteristiche fisiche di ognuna di noi, è una vera chicca che ciascuna donna dovrebbe potersi concedere, indipendentemente dalla propria età.

