Skoda Enyaq: nuovo teaser del futuro SUV

Nei giorni scorsi Skoda ha mostrato di sfuggita un nuovo teaser del suo futuro SUV Skoda Enyaq. Si tratta del primo SUV elettrico di nuova generazione che i cechi stanno sviluppando sulla piattaforma MEB che verrà utilizzata anche dalla Volkswagen ID.4. L’immagine mostra a malapena la forma della superficie della vettura. Si nota subito che l’auto sarà caratterizzata da un design moderno e che erediterà lo stile frontale del concetto Vision iV , con una griglia molto allungata, fari molto sottili e un cofano anteriore molto corto.

Nuovo teaser del SUV elettrico Skoda Enyaq che debutterà entro fine anno

Con un interno per cinque posti, questa sarà la variante più familiare che vedremo alla fine del 2020, mentre una variante coupé arriverà nel 2021. I due modelli avranno due versioni, uno con trazione posteriore e 204 CV e l’altro con trazione integrale e 300 CV, più due capacità della batteria, da 58 e 77 kWh, con un’autonomia massima di 550 chilometri. Nei prossimi mesi è sicuro che arriveranno ulteriori informazioni su questo atteso modello di Skoda destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Enyaq che significa letteralmente “Fonte di Vita” originariamente doveva essere presentato da Skoda al Salone dell’auto di Ginevra 2020, evento annullato a casa del coronavirus. Non è ancora chiaro quando il SUV sarà svelato.

