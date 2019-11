Skoda Octavia 2020: foto spia dell’abitacolo

Dopo che ieri vi abbiamo mostrato i teaser ufficiali dell’abitacolo di Skoda Octavia 2020, nelle scorse ore sono state pubblicate le prime foto spia degli interni definitivi del modello che tra pochi giorni sarà presentato ufficialmente a Praga. Alcune foto spia apparse sul web mostrano gli interni scoperti, mentre alcuni tecnici controllano il funzionamento del quadro strumenti digitale e la visualizzazione del sistema di infotainment. Si tratta dei controlli dell’ultimo minuto prima del debutto mondiale della compatta ceca.

Le immagini confermano la presenza di un cruscotto digitale, con lo stesso design del sistema “Virtual Cockpit”. Ma la novità sta nella consolle centrale, che presenta un design molto più moderno ed elegante con una base ereditata dalla Skoda Scala. Di aspetto fluttuante e senza cornice, lo schermo incorona la consolle centrale su una sporgenza discreta, lasciando le uscite del climatizzatore in basso e in una forma di trapezio invertito diviso.

Inoltre, possiamo anche vedere altri dettagli interessanti della nuova Skoda Octavia 2020, come il design del volante, che punta su uno stile elegante ed elimina il raggio inferiore pur non avendo il fondo appiattito. L’unità di test di Octavia immortalata in queste immagini dispone di cambio manuale e mantiene la leva tradizionale, ma quelle automatiche avranno un piccolo selettore e camme al volante.

Le foto spia mostrano anche tre unità parcheggiate nell’officina, una con un po’ di mimetizzazione che copre le luci posteriori con un vinile dello stesso colore del corpo. Si tratta probabilmente della fase finale del programma di test che sarà completamente conclusa lunedì prossimo quando la nuova Skoda octavia 2020 farà il suo debutto.

