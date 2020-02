Skoda Octavia raggiunge un traguardo importante

La Skoda Octavia numero 7 milioni è uscita dalla linea di produzione nello stabilimento principale di Skoda a Mladá Boleslav. Le origini del modello risalgono al 1959. A metà degli anni ’90, la prima generazione della moderna Octavia fu la prima auto della casa ceca ad essere sviluppata interamente sotto l’egida del Gruppo Volkswagen. Da allora, il successo della vettura ha fornito le basi su cui la casa automobilistica ceca ha continuato a prosperare. Skoda ha consegnato ai clienti 363.700 unità del suo bestseller nel 2019 e ha celebrato l’anteprima mondiale dell’ultima, quarta generazione a Praga nel novembre dello stesso anno.

La Skoda Octavia numero 7 milioni è uscita dalla linea di produzione nello stabilimento principale di Skoda a Mladá Boleslav

Michael Oeljeklaus, membro del consiglio di amministrazione di Skoda per la produzione e la logistica, ha sottolineato: “ Skoda Octavia è il cuore del nostro marchio. Avendo avuto successo dalla metà degli anni ’90, ha contribuito in modo significativo a trasformare la nostra azienda da un leader del mercato regionale in un produttore automobilistico fiorente a livello internazionale che ora si è affermato saldamente come produttore di grandi volumi. Questa pietra miliare è quindi un evento molto speciale per noi ed è una grande testimonianza del fantastico lavoro dei nostri colleghi nel dipartimento di produzione e logistica. ”

Dotato di una generosa quantità di spazio e tecnologia moderna, la Skoda Octavia originale ha entusiasmato i clienti fin dal 1959. All’epoca, era l’ottava Skoda a presentare le moderne sospensioni indipendenti per tutte le ruote e anche l’ottavo modello del produttore ceco dalla fine della seconda Guerra mondiale. Fu quindi dato il nome Octavia – derivato da ‘octo’, la parola latina per il numero otto. In 12 anni di produzione (salone fino al 1964, tenuta fino al 1971), Skoda ha costruito circa 400.000 unità del modello popolare.

Ti potrebbe interessare: Skoda ENYAQ è il nome del nuovo SUV elettrico del marchio ceco

Al “Mondial de l’Automobile” di Parigi nell’autunno 1996, Skoda ha presentato la prima generazione della sua Skoda OCTAVIA moderna. È stato anche il primo modello del produttore ceco ad essere sviluppato interamente sotto l’egida del gruppo Volkswagen. Nel 2010, erano stati costruiti 1.440.000 di OCTAVIA di prima generazione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube