Skoda Octavia Scout: arriva la versione crossover

La nuova generazione di Skoda Octavia Scout è appena stata introdotta. Basato sul formato familiare del modello compatto ceco, aggiunge alcuni dettagli speciali che gli conferiscono la speciale e tipica aria crossover, che invita a uscire dalla strada e scommettere su una guida più divertente su strade sterrate. Proprio per questo motivo, l’altezza del corpo a terra è aumentata di 15 millimetri rispetto alle versioni convenzionali della gamma Octavia, differendo da questo per la speciale finitura dell’inserto in plastica nera nella parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore, che sono fissati alle minigonne laterali e alla protezione dei passaruota.

La nuova generazione di Skoda Octavia Scout è appena stata svelata

L’estetica più rustica è rafforzata dalle protezioni extra dello scarico e dal basamento inferiore con una speciale finitura in alluminio satinato, nonché dalle barre del tetto integrate, dal bordo dei finestrini laterali e dagli alloggiamenti degli specchi retrovisori. I cerchi in lega hanno un diametro di 18 pollici , i fanali posteriori a LED e sulle alette anteriori, sotto la linea di cintura segnata, c’è un piccolo emblema con il nome del modello.

L’interno del nuovo modello Skoda presenta lo stesso design del cruscotto che si trova sulla berlina e sulla Octavia Combi , sebbene con un design più sportivo come il volante a due bracci e il design del pedale in alluminio . L’equipaggiamento è più completo, incluso il browser “Columbus” con touchscreen da 10 pollici o un rivestimento con cuciture marroni a contrasto e il logo “Scout” inciso.

La nuova Skoda Octavia Scout debutterà sul mercato europeo da luglio. L’offerta a trazione anteriore include il nuovo diesel TDI Evo da 2,0 litri con 115 CV e 1,5 TSI da 150 CV benzina , entrambi con cambio manuale a 6 marce, o il nuovo 1,5 TSI e-TEC anche con 150 CV e cambio automatico DSG a 7 velocità Le versioni più potenti con trazione integrale, sono il diesel 2.0 TDI Evo 190 CV e alla benzina 2.0 TSI 200 CV, entrambi associati al cambio automatico DSG a 7 marce.

Ti potrebbe interessare: La nuova Skoda Octavia ottiene cinque stelle nel test Euro NCAP

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube