Sky Calcio e Sky Sport: c’è lo sconto emergenza Coronavirus

In seguito alla sospensione di tutto, compreso sport e calcio, con programmi annessi, Sky Calcio e Sky Sport attueranno uno sconto per rimborsare i propri utenti, in seguito all’emergenza da Coronavirus.

Sky Calcio: come richiedere lo sconto

Come sarà possibile ottenere uno sconto di 15,20 euro al mese per la sospensione delle attività sportive? Lo sconto sarà possibile per tutti gli utenti abbonati a Sky Sport, sia coloro che posseggono Sky previa satellitare che coloro che sono abbonati tramite digitale terrestre. Si potrà utilizzare lo “Sconto emergenza Coronavirus” sia da computer che attraverso i dispositivi mobili Android e iOS. Nel primo caso occorre andare sul sito di Sky ed effettuare il login tramite username (o email) e password, poi bisogna spostarsi nell’area apposita Fai da te. Nella modalità su smartphone o tablet, invece, occorre effettuare il login con le proprie credenziali dall’app Sky Fai da te. Una volta entrati nella propria area personale dalla quale si può gestire il proprio abbonamento, la procedura è identica in tutti i casi.

Una volta fatto l’accesso, si deve andare nell’area Promozioni e quindi premere su “Richiedi lo sconto”. Lo sconto, al momento, pare si possa applicare fino al 31 maggio. In pratica a giugno l’abbonamento tornerà al costo normale, anche perché probabilmente proprio in estate si tornerà a giocare a calcio. Quindi Sky Calcio e Sky Sport potrebbero tornare ad offrire i servizi per campionato e Champions nel cuore di giungo, luglio e inizio agosto. Sempre se il Coronavirus permetterà la ripresa.

