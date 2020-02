Sky, in arrivo un nuovo servizio gratuito per gli abbonati

E’ un periodo in cui Sky è in pieno sviluppo ed evoluzione, da quest’anno la pay tv satellitare ha premiato i suoi abbonati con tante novità, tra offerte vantaggiose e partnership. I progetti sono tanti, quello forse più importante e che tutti stanno aspettando è quello di creare un brand per la telefonia.

Sky, un nuovo servizio gratuito per gli abbonati

Gli accordi commerciali sono tanti quelli stipulati da Sky, che vanno dalla partnership sia con Netflix che con Dazn, ora Sky ha stipulato anche un patto con Mediaset. La guerra tra Sky e Mediaset non conviene a nessuno delle due società, ci sono troppi interessi reciproci; se nel frattempo Mediaset vuole far lievitare i suoi guadagni sulla pubblicità dalle sue reti, Sky non avendo concorrenti in questo campo, ha tutti i buoni propositi di garantire i servizi ai suoi abbonati.

In questi giorni per tutti gli utenti abbonati a SkyQ ci sarà la possibilità gratuitamente di accedere, usando la sezione App di SkyQ a Mediaset Play; di conseguenza, grazie a questo, tutti gli abbonati avranno accesso a poter scegliere tra una selezione ricca di contenuti delle reti Mediaset con i principali programmi sia da Rete 4 che da Italia 1 che da Canale 5.

Il vantaggio e la novità non la troviamo solo in questo, un’altra novità di un importanza a dir poco epocale, e che grazie alla presenza di Mediaset Play su SkyQ si potrà accedere anche alla funzione Restart; il significato di questa funzione è quella che si potranno far partire i programmi Mediaset già iniziati dal principio.

