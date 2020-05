Smart TV Realme: in arrivo il primo modello

E’ tempo di estendersi e di espandersi per il colosso cinese, Realme sta per far approdare la prima smart TV sul mercato. Proverà così ad imporre il proprio marco all’attenzione globale anche al di fuori degli smartphone.

Realme TV: la nuova smart TV cinese

Doveva usufruire del lancio alla fiera del mobile congress di Barcelona, invece causa Coronavirus, la nuova smart TV Realme ha dovuto farsi attendere. Adesso, però per fare l’esordio sembra essere tutto pronto. Non a caso, in rete sono apparse le prime immagini degli scatoloni di imballaggio dei televisori della nota casa cinese. Insomma, la Realme TV (così si chiamerà) sembra essere pronta a fare la sua comparsa sul mercato. ma cosa altro si sa della tanto attesa TV di casa Xiaomi?

Ulteriori curiosità sulla Realme TV

Come detto, si sa poco al momento delle caratteristiche e della effettiva data di lancio della smart TV Realme, ma ci sono curiose indicazioni visibili sugli imballaggi delle immagini apparse in rete. Innanzitutto spicca all’occhio il dato relativo alla diagonale del pannello che sarà installato sulle smart TV, da 43 pollici. In passato stando alle certificazioni della Realme si supponevano anche televisori dalla diagonale di 32 pollici e da 55 pollici. Ma, al momento, non si sa se e quando verranno lanciate sul mercato.

Non è assolutamente da escludere di potere trovare anche il marchio di Netflix impresso sulla scatola e quindi supportato dal televisore. D’altronde, trattandosi di una smart TV, il supporto al più famoso servizio di streaming on demand risulterebbe piuttosto di obbligo. Il sistema operativo di Realme TV dovrebbe essere Android TV, con il supporto a Google Assistant e agli altri servizi correlati. Impossibile, per ora delineare una data di lancio ed un prezzo di vendita. Ma presto, anzi molto presto potremmo saperne delle belle sulla nuova Realme TV.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube