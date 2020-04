Smartphone Amazon: approdano modelli Oppo

Dalla Cina con furore approdano alcuni modelli di Oppo per quanto riguarda la sezione di vendita smartphone Amazon. Scopriamo quali dispositivi saranno acquistabili sul noto portale di Jeff Bezos.

Smartphone Amazon: in Italia acquistabili Oppo

C’è sempre stata un po’ di “diffidenza” verso i cugini minori di Huawei e Xiaomi, ma il produttore cinese Oppo sta intensificando il suo mercato in Italia e stavolta ha rilasciato diversi modelli, disponibili per l’Italia sullo store di Amazon. Insomma, per quanto riguarda smartphone Amazon, adesso sarà possibile acquistare alcuni modelli della casa cinese direttamente su Amazon. Solo alcuni modelli, al momento, saranno vendibili da Amazon Italia, ma non è da escludere che presto possano approdare altri dispositivi della Oppo acquistabili su Amazon, magari in modalità Prime. Scopriamo quali sono quelli disponibili.

Oppo, quali modelli venduti su Amazon?

Sono quattro i modelli di smartphone che la cinese Oppo ha rilasciato sullo store di Amazon per il mercato italiano. Ecco il rapido elenco dei dispositivi in vendita.

OPPO A5 2020 3 GB + 64 GB a 179€

OPPO A5 2020 3GB + 64GB Dazzling White a 179€

OPPO Reno 2 8GB + 256GB Ocean Blue a 449€

OPPO Reno2 Z 8GB + 128 GB Luminous Black a 349€

Al momento, sono soltanto questi quattro i modelli che la Oppo ha messo in vendita su Amazon Italia, quindi venduti in prima persona (e non da terzi) sul portale di Jeff Bezos e consegnabili in breve tempo agli acquirenti italiani. Ma, non è da escludere che nuovi modelli possano arrivare in disponibilità di Amazon nel prossimo futuro. Anche se Amazon, al momento sta dando ancora priorità a prodotti differenti da quelli notoriamente noti come non di prima necessità, a causa dell’ emergenza da Coronavirus. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti e, per il momento, dare un’occhiata ai modelli in vendita, se siete in cerca di smartphone a prezzo accessibile, di qualità medio alta.

