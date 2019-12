Smartphone e Fitness: è giusto usare il telefono mentre si fa palestra?

Facciamo una premessa, fare palestra e apportare benefici estetici e fisici deve essere un esercizio intenso e impegnativo e che bisogna rispettare tra un esercizio e l’altro dei tempi di riposo che devono essere ben precisi, che possono essere 30 secondi o 4 minuti. Se andiamo in palestra per aumentare la massa magra bisogna seguire delle determinate indicazioni, così come se ci stiamo allenando per la forza, le indicazioni saranno totalmente diverse.

Andiamo a vedere cosa ci dicono gli esperti sull’uso del telefonino mentre si fa palestra

Da quello che ci siamo detti prima si deduce che usare il telefonino mentre si fa palestra non ci fa produrre i risultati voluti e sperati, ma avremo una palestra fatta con risultati inefficaci e inutili. Un altro motivo per cui non bisogna usare il telefonino mentre si fa palestra, e che bisogna essere molto concentrati per evitare di farsi male.

Se stiamo facendo un esercizio e pensiamo quello che abbiamo scritto prima o quello che dobbiamo scrivere appena finito l’esercizio, il nostro sforzo sarà inferiore e meno intenso. Tutti noi viviamo h24 con questo telefonino sempre in mano, quale migliore occasione è lasciare il telefono a casa e dedicarsi per un’ora agli esercizi fisici che dobbiamo fare? Decidete voi.

La cosa bella è quelli che dicono che tenere il telefonino in palestra e sentire musica lì aiuta a rilassarsi. Siamo d’accordo se questo fosse vero e se ascoltasse solo musica, ma se andiamo a vedere quei telefonini non sono sicuramente in modalità offline.

C’è chi quando entra in palestra ripone il telefonino nell’armadietto e lo riprende quando va via, poi c’è l’assurdo, quello che si fa un selfie mentre fa qualche esercizio.

Io penso che comunque alla base c’è poca informazione iniziando dai gestori delle palestre che dovrebbero mettere loro dei bei cartelli all’entrata della palestra e vietare l’uso del telefonino, posizionando degli armadietti in modo da dare la possibilità di posarli all’entrata.

