Smartphone intercettato: ci sono alcuni modi per capire se siete controllati

A volte stando a telefono ci sembra sentire delle voci o dei rumori, il primo pensiero è quello che potresti essere spiato, ci sono tre modi che possono farti capire se il tuo telefonino è stato trasformato in un dispositivo spia. Ormai il telefonino è diventato quasi come un computer, ci teniamo tutto, i messaggi con gli amici e tanti contatti, ma spesso ci mettiamo informazioni importanti tipo le credenziali per accedere al profilo bancario, i pin delle carte di credito e tante altre cose.

A che cosa dobbiamo fare attenzione quando usiamo il nostro smartphone

Di conseguenza tutte queste notizie citate fanno molto gola agli hacker informatici criminali che farebbero di tutto pur di venire a conoscenza di dati che li porterebbero a rubarti i soldi in qualche modo. Ebbene, ci sono alcuni consigli semplici per scoprirlo, andiamo a descriverli, sono tre:

1)Rumori durante le chiamate: la prima ipotesi in questo caso è verificare chiamando il centro assistenza per chiedere se ci fossero problemi in zona, se la risposta è negativa passiamo ad altro; le antenne del telefonino hanno problemi di ricezione, basta farle controllare da un centro assistenza, se anche questa è negativa rimane la terza ipotesi, qualcuno sta controllando il vostro telefonino.

2)Consumo dati e batteria eccessivo: un’app spia deve essere sempre attiva, di conseguenza se notate che il vostro telefonino si riscalda troppo, o si consuma la batteria più velocemente dal solito, o i vostri Giga inspiegabilmente diminuiscono, è probabile che siete spiato.

3)Strani errori di battitura: se il vostro telefonino inizia a dare i numeri, in particolare con il correttore, è probabile che qualcuno abbia installato un keylogger nel vostro smartphone con la speranza che quando andate a digitare qualcosa di importante, tipo una password o dell’home banking, gli hackers la riescano ad intercettare per poi derubarvi.

