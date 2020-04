Smartphone Xiaomi: quali avranno aggiornamento MIUI 12

Xiaomi sta per attivare gli aggiornamenti di sistema al MIUI 12. Nelle prossime settimane dovrebbe avvenire il fatidico passaggio, ma quali saranno gli smartphone Xiaomi che verranno aggiornati?

Smartphone Xiaomi: quali saranno aggiornati al sistema MIUI 12

E’ questione di poche settimane per il nuovo aggiornamento Xiaomi al sistema MIUI 12. Si tratterà di cambiamenti che non si presentano come qualcosa di memorabile, ma un semplice aggiornamento software. Delle funzionalità attuate per rendere più fluidi i dispositivi, con caratteristiche implementate nel sistema Android 10. Molti però si chiedono quali saranno i modelli degli smartphone della casa cinese che saranno sottoposti a questa innovazione. Andiamo a scoprirlo.

Quali dispositivi Xiaomi saranno aggiornati?

In molti stanno iniziando a chiedersi se il loro dispositivo Xiaomi sarà tra coloro che riceveranno il nuovo e attesissimo aggiornamento al sistema MIUI 12. Non ci sono, al momento risposte ufficiali e chiarificatrici in merito a quali smartphone Xiaomi saranno aggiornati al nuovo MIUI 12. Tuttavia, a seguito di diverse indiscrezioni, la lista degli smartphone Xiaomi che riceverà il nuovo aggiornamento sembra essere piuttosto corposa. Quasi certamente, tutti i dispositivi Xiaomi rilasciati negli ultimi 12 mesi saranno inclusi. Scopriamo in basso un elenco molto probabile dei dispositivi candidati all’aggiornamento MIUI 12.

Smartphone Xiaomi che dovrebbero essere aggiornati a MIUI 12

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mix 3

Xiaomi Mix 2

Xiaomi Mi Max 2

Poco F1

Poco F2

Redmi Note 8 e Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 7

Redmi 8

Redmi 7

Redmi Note 6

Redmi 6.

Questo, dunque il lungo listone ipotetico degli smartphone Xiaomi che riceveranno, quasi certamente, il nuovo aggiornamento al sistema MIUI 12. Al momento, si attendono conferme ufficiali in merito. Riguardo alle caratteristiche dell’aggiornamento, invece, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano migliorando soprattutto la fluidità delle animazioni e l’interfaccia grafica. Incertezza anche sulla data di rilascio del MIUI 12, ma con grossa probabilità si tratta di poche settimane.

