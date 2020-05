Negli ultimi giorni sta girando tramite sms una nuova ondata di truffe del tipo smishing, una variante del phishing, messa in atto attraverso sms fraudolenti. Il meccanismo non cambia, l’obiettivo è quello di acquisire le vostre informazioni personali. Si tratta di una forma di attività criminale per rubarvi: credenziali, password, dati personali, facendovi credere che comunicate con una entità affidabile.

Sms fraudolento: allerta della Polizia Postale

La Polizia Postale non si ferma e continua la sua opera, e rilancia la nuova allerta con l’ennesimo tentativo fraudolento di rubarvi i vostri dati personali. La Polizia Postale pubblica un post sulla pagina di Facebook avvisando che il Commissariato di PS On Line (Italia) porta all’attenzione del messaggio tipo che sta pervenendo a molti utenti e di fare molta attenzione, il messaggio arriva tramite SMS sui propri dispositivi e invita ad aprire un link, non lo fate. Il messaggio che arriva è il seguente: “Abbiamo sospeso le sue utenze postali per mancata sicurezza web”; questo è solo l’inizio e poi continuare chiedendo all’utente di sboccare eseguendo il seguente link….

Questo è quello che non dovete fare, cancellate il messaggio immediatamente.

Gli istituti di credito non chiedono informazioni personali per messaggio

La Polizia postale precisa che gli istituti di credito non chiedono le informazioni personali al cliente tramite Sms, mail o telefono. Purtroppo, molti gli utenti che cadono in questa trappola e senza nemmeno pensarci cliccano il link fraudolento e si trovano a fare i conti con conti svuotati e dati personali che girano sul web, contratti mai firmati, ecc.

Pensate quante persone anziane che vivono da sole possono cadere in questa trappola. Certo che le truffe sono ideate per far cadere in trappola le persone, e per quanto ci siano gli avvertimenti ci sono più persone che cadono nella fitta rete dei malfattori.

