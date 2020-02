Snapchat tool contro il bullismo

Sanpchat ha deciso di tutelare il suo pubblico, prevalentemente giovanissimo da ansia e bullismo con un tool nelle ricerche. Scopriamo di cosa si tratta.

Snapchat tool contro ansia e bullismo

Sanpchat per tutelare la sua ampia fascia di giovane pubblico, variabile prevalentemente tra i 13 e i 24 anni, ha lanciato un tool, dal nome here for you (qui per te), in modo da combattere ansia e soprattutto bullismo, che si sa sui social è sempre un pericolo costante. In pratica, in base alle parole cercate, il tool di ricerca potrebbe intercedere all’indirizzamento verso esperti. Se si cercano, ad esempio parole relative a disturbi da depressione o termini legati all’ anoressia entra in azione here for you.

Dunque, Snapchat non sarà la prima e tanto meno l’ ultima delle piattaforme social a prevenire disturbi psicologici e sociali, offrendo una sorta di meccanismo di tutela per i suoi giovani utenti. Quanto sarà funzionante non è ancora dato sapere, tanto meno quanti siano le persone che rischiano di cedere a bullismo e problematiche psicologiche, cercando parole e temi pericolosi, ma il tempo potrà forse dirci di più sulla funzionalità del tool di Snapchat. Non ultimo, è stato Instagram ad implementare la modalità per silenziare commenti sgradevoli o molesti, rendendoli invisibili agli altri utenti, quindi tamponando e limitando un effetto onda che genererebbe il cyber bullismo. Speriamo che anche la giovanissima fascia di Snapchat rimanga ben controllata da pericoli comunicativi e tranelli psicologici che il vasto mondo del web e dei social offre in tentazione.

