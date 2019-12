Snapdragon 865: ecco le 6 funzionalità presenti negli smartphone 2020

Nella maggior parte degli smartphone top di gamma 2020 sarà presente il nuovo processore Soc Qualcomm Snapdragon 865 e grazie a questo si potranno avere 6 nuove funzionalità, si avrà così una potenza mai raggiunta con le possibilità di sfruttare al massimo le reti 5G. I risultati che si avranno con questo nuovo processore sarà un enorme salto di qualità, tutto non dipende solo dal nuovo processore, ma molto dipenderà dalla rete 5G.

Ecco le 6 funzionalità che si potranno fare con il nuovo processore Snapdragon con la rete 5G

1)Schermo refresh Rate fino a 144 Hz: con lo Snapdragon 865 e la sua potenza, si avrà un gaming simile ad un PC con un hardware di alto livello. Il chipset supera tutti, arriva a 144 Hz, i concorrenti si fermano tra i 60 e i 120.

2)Traduzioni e trascrizioni in tutte le lingue del mondo: con il nuovo processore potremo parlare con le persone in tutto il mondo, anche quando non abbiamo la connessione e il colloquio, e quindi la traduzione, avverrà in automatico, in tempo reale.

3)Video in 8K su rete 5G: rispetto al processore 855 il nuovo 865 una potenza superiore del 25%, questo significa che si avranno in tempo reale i video in 8K, l’editing si potrà fare anche online, potendo inviare il file ad un’altra persona o ad un’app.

4)Tanta potenza per 3D e realtà aumentata: le prestazioni grafiche del nuovo processore, abbinate al 5G, e quello che oggi facciamo con Yelp Monocle e Google Maps sono niente rispetto a quello che riusciremo a fare con il nuovo processore in modalità tridimensionale.

5)Sensore biometrico d’impronta rivoluzionario: 3D Sonic Max è il nuovo sensore di Qualcomm ed è ultrasonico, non ottico, legge in contemporanea due impronte.

6)Più potenza per gli assistenti digitali: con i nuovi smartphone con il processore Snapdragon 865, il vostro smartphone può rimanere in ascolto continuo e fare azioni programmate quando c’è qualcosa di prestabilito.

