Social media marketing tools: 5 tools imperdibili

5 strumenti per una più efficiente gestione dei social media.

Considerando la pandemia si può affermare con certezza che la pubblicità digitale è oramai fondamentale per guadagnare visibilità sui potenziali clienti, a riguardo uno dei modi migliori per farsi notare sul web consiste certamente nello sfruttare il potenziale dei social network, veicolo di notizie incontrastato e in continuo aggiornamento.

A tal proposito ti presentiamo 5 tools da non perdere per velocizzare il tuo lavoro online.

Postpickr: un’ottima suite per il social media marketing

Si propone come l’assistente virtuale per i social media e mette a disposizione un unico ambiente comodo e intuitivo dal quale gestire le tue risorse promettendo un risparmio di tempo pari al 70%.

Postpickr consente di pubblicare su più social contemporaneamente e permette di pianificare i contenuti a proprio piacimento; inoltre, offre l’opportunità di mettere in ordine e archiviare le varie attività, nonché di aggregare le fonti e analizzare i risultati ottenuti.

Più nello specifico, le funzionalità di Postpickr che ci teniamo ad eveidenziare sono le seguenti:

software di formattazione avanzata;

upload istantaneo di più immagini, ottimizzabili con il Photo Editor integrato;

possibilità di personalizzare i link e di pubblicare video nativi in modo rapido e completo;

funzionalità avanzate che permettono di creare album e bacheche, oltre a programmare le promozioni in maniera ricorsiva secondo una frequenza prestabilita.

Postpickr è un tool professionale che incorpora innumerevoli soluzioni che possono essere determinanti per gli esercizi commerciali e artigianali, ma anche per il volume d’affari di una PMI.

Il servizio è gratuito nella versione base la quale consente di gestire sino a 3 social network; il piano più avanzato è l’Agency; il suo costo è di 159 euro mensili e permette di gestire fino a 40 progetti contemporaneamente. Postpickr prevede altre tre soluzioni dal costo intermedio, variabile fra i 19 e i 99 euro mensili.

A chiunque fosse interessato segnaliamo la presenza del coupon sconto “SC30WMT-1“ che garantirà un 30% di sconto su tutti gli abbonamenti.

Sito ufficiale del tool per il social media marketing: https://www.postpickr.com/

Hootsuite: Il tool per il social media marketing più famoso al mondo

Si tratta di un software curato nei minimi dettagli, capace di gestire i social network attraverso funzionalità avanzate di ottimo livello; in particolare, Hootsuite è in grado di affrontare per intero il processo di generazione dei lead.Catturare dunque potenziali clienti attraverso una serie di operazioni mirate.

Al netto di tutte le funzionalità avanzate è bene segnalare come sia comunque possibile utilizzare Hootsuite attraverso un’interfaccia semplice. Non mancano i tools per il monitoraggio delle campagne e per evidenziare le conversazioni social più importanti, quell’aspetto da non trascurare per essere certi di servire i clienti secondo le loro migliori preferenze.

Hootsuite è un programma professionale e prevede dei piani particolarmente costosi; tuttavia, ci si può accontentare della versione base, denominata “Professional”, il cui costo è di 25 euro mensili. Se poi si è particolarmente esigenti, è possibile richiedere un preventivo per il piano “Enterprise”, una soluzione che include la totale personalizzazione di ogni funzionalità. Nel caso si stia pensando di utilizzare questo software è bene tenere a mente che si hanno a disposizione altri 2 piani intermedi, Team e Business, dal costo di 109 e 599 euro mensili.

Sito ufficiale del social media tool: https://hootsuite.com/it/

Buffer: il social media marketing tool semplice ed accessibile

Questo software permette di gestire il Social Media Marketing attraverso un’interfaccia molto intuitiva dalla quale è possibile pianificare le campagne e analizzare il flusso dei dati in tempo reale. Grazie a molte funzionalità dedicate, la struttura di Buffer è perfetta per ottimizzare l’interattività con la community di Instagram; in tal modo, questo tool si distingue dalle altre proposte dal mercato proponendo un pacchetto di utilities che lo rendono completo e funzionale, precisamente:

stories planner: una sezione che permette di pianificare e creare le storie su Instagram, anche utilizzando un qualsiasi dispositivo mobile;

instagram tagging; shop grid: Buffer permette di reindirizzare direttamente a pagine collegate al “carrello”; Stories e Post Analytics: possibilità di analizzare l’andamento del mercato; First Comment, Hashtag Planner e Custom Reports: si tratta di una serie di funzioni tramite le quali è possibile ottimizzare la gestione di Instagram.

Buffer è un software professionale offerto a un costo conveniente; mette a disposizione il necessario per gestire bene numerose campagne di Social Media Marketing, ma è particolarmente indicato per chi preferisce lavorare con Instagram. I costi variano dai 15 ai 99 dollari mensili.

Sito ufficiale del social media tool Buffer: https://buffer.com/

Buzzsumo: Il tool definitivo per il content discovery

Parliamo di un software molto sofisticato e quindi dedicato a coloro che cercano il massimo; Buzzsumo basa il suo funzionamento su 4 tools studiati nei minimi dettagli:

Discovery: il programma è in grado di calcolare quali potrebbero essere le immagini e le storie più interessanti per i potenziali clienti, attraverso un’analisi degli spot più virali e che riscuotono maggiore successo; in questo modo Buzzsumo apprende automaticamente dal Web le nozioni per creare una campagna vincente. Grazie a un monitoraggio costante, il tool Discovery è in grado di restituire risultati rapidi e in tempo reale, l’ideale per identificare le aree geografiche più attive e costruire spot ancora più efficaci.

il programma è in grado di calcolare quali potrebbero essere le immagini e le storie più interessanti per i potenziali clienti, attraverso un’analisi degli spot più virali e che riscuotono maggiore successo; in questo modo Buzzsumo apprende automaticamente dal Web le nozioni per creare una campagna vincente. Grazie a un monitoraggio costante, il tool Discovery è in grado di restituire risultati rapidi e in tempo reale, l’ideale per identificare le aree geografiche più attive e costruire spot ancora più efficaci. Research: E in grado di scansionare milioni di articoli con il fine di scovare le tendenze più popolari per un determinato prodotto; questo sistema è fondamentale per creare una campagna competitiva capace di sorprendere piacevolmente i potenziali clienti. La tool Research poi lavora a ritroso e analizza anche i dati relativi agli ultimi 5 anni, ulteriore materiale che agevola l’attività computazionale e la formulazione di previsioni.

E in grado di scansionare milioni di articoli con il fine di scovare le tendenze più popolari per un determinato prodotto; questo sistema è fondamentale per creare una campagna competitiva capace di sorprendere piacevolmente i potenziali clienti. La tool Research poi lavora a ritroso e analizza anche i dati relativi agli ultimi 5 anni, ulteriore materiale che agevola l’attività computazionale e la formulazione di previsioni. Influencers: Qui Buzzsumo analizza milioni di profili alla ricerca di quelli che hanno le caratteristiche adeguate per la campagna che intendete promuovere. In questo modo vengono eliminati tutti i profili palesemente inutili a favore di altri che hanno evidenziato un concreto interesse per i vostri articoli. Il tool Influencer non si limita a scannerizzare i clienti, ma studia anche il comportamento dei competitors, così da individuare il modo più efficace per ottenere un rendiconto.

Qui Buzzsumo analizza milioni di profili alla ricerca di quelli che hanno le caratteristiche adeguate per la campagna che intendete promuovere. In questo modo vengono eliminati tutti i profili palesemente inutili a favore di altri che hanno evidenziato un concreto interesse per i vostri articoli. Il tool Influencer non si limita a scannerizzare i clienti, ma studia anche il comportamento dei competitors, così da individuare il modo più efficace per ottenere un rendiconto. Monitoring: quando la campagna è in corso, Buzzsumo compie un monitoraggio completo del suo andamento e offrendo dei reports dettagliati. Il programma non trascura nulla, osserva la popolarità del brand, i commenti sui singoli prodotti e relaziona i risultati con quelli di maggiori competitors.

Buzzsumo è probabilmente uno dei software più sofisticati per il content discovery e la sua efficacia pesa anche nei costi; si parte dai 99 dollari mensili per la versione Pro e si arriva a un minimo di 499 dollari mensili per la versione più completa, chiamata “Enterprise”, configurabile ed espandibile in base alle vostre esigenze.

Sito ufficiale del social media tool Buzzsumo: https://buzzsumo.com/

Sendible: il social media tool facile ed efficiente

Ecco quello che chiamiamo un “bel software” organizzato al meglio anche dal punto di vista grafico; Sendible permette di costruire delle schede e di inserirle in un calendario in maniera molto intuitiva; inoltre, ogni campagna può essere osservata in via preventiva, una soluzione che permette di verificare la sua estetica e il suo modo di interagire con i contatti.

Una funzionalità molto interessante inclusa da Sendible è quella che consente di ampliare la rete coinvolgendo direttamente i potenziali clienti, che potrebbero così partecipare attivamente al lancio della vostra campagna.

Sendible unisce alla praticità e alla grafica intuitiva un pacchetto di utilities professionali che si avvicinano molto alle tools dei software più strutturati; per questi motivi strizza l’occhio a chi desideri qualcosa di completo e ben funzionante ma che, allo stesso tempo, non richieda uno studio approfondito del tutorial.

I prezzi per accedere a Sendible variano da un minimo di 24 euro mensili a un massimo di 274 euro mensili; in quest’ultimo caso il pacchetto si rivolge alle aziende di buona dimensione.

Sito ufficiale del social media marketing tool sendible: https://www.sendible.com/

Quale piattaforma di Social Media Marketing preferire?

In base alle esigenze lavorative e non, l’attività promozionale attraverso i social network impone oramai l’uso di tools come quelli appena recensiti.

Fra questi, i tool più professionali per il social media manager sono senza dubbio Postpickr e Buzzsumo, in quanto includono funzionalità avanzate che corrispondono a un’operatività approfondita anche in background; questi due programmi sono perfetti per le aziende che intendono muovere un volume di dati importante.

Sendible è poi un ottimo programma, un vero punto di unione fra tools professionali ma più economici; la sua semplicità d’uso è il massimo per qualunque utilizzatore, anche il più esperto.

