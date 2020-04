Soldi alle piccole e medie imprese per far crescere le aziende sotto il profilo di rendimento economico, riorganizzando l’attività lavorativa posizionando al centro del progetto il lavoratore e la conciliazione di vita – lavoro. La Regione Puglia ha pubblicato un avviso rivolto alle piccole e medie imprese per venire incontro le aziende nel lavoro favorendo una nuova organizzazione e migliorando la cultura e l’orientamento del lavoro e il benessere del lavoratore e della famiglia. I soldi stanziati per favorire la realizzazione di questi de avvisi sono circa 16 milioni di euro.

Soldi alle imprese fino a 100mila euro

Il sito della regione Puglia riporta che il primo Avviso: “Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle PMI” è rivolto alla PMI ed è relativo alla promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (a valere sulle risorse del FSE, azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 del 16/04/2020 – D.D. 195).

Le domande saranno considerate fino all’esaurimento scorta, le risorse impegnate in questo progetto sono pari a 14.500.000 euro.

L’assessore al Welfare della Regione Puglia Salvatore Ruggeri, ha dichiarato che la finalità di quest’avviso è rivolta alle aziende che intendono riorganizzare il lavoro, improntandolo con flessibilità di entrata ed uscita, orari a menù, oppure attraverso nuove modalità di lavoro, come telelavoro o smart working.

Per l’emergenza coronavirus molte le aziende che hanno dovute rivedere la loro organizzazione interna e questi soldi permetteranno alle piccole e medie imprese di trovare il giusto equilibrio con un’organizzazione lavorativa mirata al miglioramento della produttività aziendale e la conciliazione vita – lavoro.

Finanziamento spese: dall’80% al 100%

Il progetto ha una durata di 18 mesi non potrà superare l’importo di 100mila euro.

I soldi serviranno a finanziare l’80% della spesa per la redazione e l’implementazione del Piano di Innovazione Family friendly e fino al 100% della spesa per la formazione, propedeutica alla realizzazione del Piano.

Soldi alle imprese: ecco dove inviare la domanda tramite pec

Possono presentare domanda le Piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Puglia, inviando la richiesta alla Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, con la documentazione necessaria, in formato “pdf” e sottoscritta con firma digitale, in corso di validità, dal Legale Rappresentante.

Documenti che bisogna allegare alla domanda

Questa la documentazione da inviare:

√ domanda di contributo

√ proposta progettuale, contenente la descrizione del Piano di Innovazione Family friendly

√ dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità

√ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante l’assenza di condizione ostative la presentazione dell’istanza di candidatura

√ dichiarazioni sostitutive di notorietà per la concessione di aiuti in “de minimis”,

√ copia Documento di Identità del Legale Rappresentante e di ciascun altro soggetto componente l’organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente.



Tutta la documentazione, reperibile sul portale della Regione Puglia, deve essere indirizzata alla pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it, indicando come oggetto: Candidatura per Avviso Pubblico: “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” POR Puglia 2014-2020 – Sub-Azione 8.6.b.W

