Solo per oggi 5 App gratis sul Play Store impazzito di Google, approfittatene

Oggi 5 App a pagamento sul Play Store di Google vengono date gratis, e grazie alle sue migliori app e giochi offerti gratis, Android ha fatto il pieno tra gli utenti. Chi ha il sistema Android ha tante possibilità che altri operatori non hanno, tra tutti IOS che sembra essere in netta antisesi rispetto ad Android.

Andiamo a vedere tutti i titoli che potete avere senza pagare

Il mondo Google ha perfezionato tantissimo Android dando così a tanti utenti possibilità e versatilità fuori dal normale. La ciliegina sulla torta che ha destato molto stupore è stato il Play Store, market ricolmo di applicazioni e giochi di diverso genere che negli ultimi tempi ha fatto incetta di nuovi titoli. Ricordiamo che la scelta è molto varia, di ogni tipologia, di ogni esigenza, sia a pagamento che gratis.

Solo per oggi, ecco le 5 App e giochi da scaricare gratis dal play Store di Google.

Tantissimi utenti fortunati sono stati oggi in grado di ottenere più di quello che credevano di ottenere utilizzando il Play Store di Android, ci sono ben 5 titoli a pagamento che oggi sono disponibili gratis che tutti possono scaricare da subito, dovete solo far presto e cercare di non rimanere fregati, ecco i titoli:

Evelon Icon Pack

Autoroid – Automation Device Settings

Genetic Helper

Monkey GO Happy

Equalizer Bass Booster Pro

Scientific Diet Cloc

