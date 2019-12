Sondaggi politici e intenzioni di voto: La Lega sorride al 33,8 e il buon risultato di Azione di Calenda

Secondo gli ultimi dati elaborati da Swg per il TgLa7, la Lega di Matteo Salvini è l’unico partito che può sorridere guadagnando quasi un punto percentuale, attestandosi sul 33,8 per cento con lo 0.7 punti in più rispetto a quanto rivelato lo scorso lunedì, sempre dal medesimo istituto di ricerca. Tutti gli altri partiti perdono consensi e sono distanziati dal Carroccio in termini percentuali. Interessante invece il buon risultato di Azione, il nuovo partito di Carlo Calenda, che nella sua prima rivelazione tocca il 3,3 per cento.

Molto distaccato, al secondo posto, si trova il Partito Democratico che si attesta al 17,7 per cento in calo però dal 18,1 per cento della settimana scorsa. Anche il Movimento 5 Stelle perde un punto scendendo dal 16,5 per cento al 15,5 per cento.

Quasi stabile la formazione di Giorgia Meloni che con Fratelli d’Italia tocca il 10 per cento perdendo, dalla settimana scorsa, lo 0,1. Anche Forza Italia passa al 5,1 dopo aver raggiunto il 6 per cento in precedenza. Scende anche Italia Viva, il partito politico fondato da Matteo Renzi che dopo aver agguantato quasi il 6 per cento, cala al 4,9 per cento.

