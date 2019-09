Sondaggi politici elettorali: in calo Pd e M5s, in crescita la Lega

Anche se solitamente nelle prime settimane di vita un governo raccoglie molti più consensi, il PD e il M5S invece, in controtendenza, sono in calo mentre sta risalendo la Lega di Salvini. Per i partiti che formano la maggioranza, quindi, non ci sono buone notizie.

Sondaggi politici SWG

Il sondaggio politico che ha raccolto le intenzioni di voto degli italiani è stato realizzato da SWG per il TG di La7 e tramesso ieri 16 settembre.

La lega, dopo un mese di difficoltà torna a crescere dello 0,6% tornando a quota 34%.

Il Pd di Nicola Zingaretti perde, invece, lo 0,6% arretrando a 21,5% mentre il Movimento 5 Stelle, pur restando sopra la soglia del 20 per cento, perde lo 0,5% e si ferma al 20,5%.

In flessione anche Fratelli d’Italia che perde lo 0,2% e scende al 7%.

In salita, invece, Forza Italia che guadagna 0,7 punti percentuali tornando al 5,9%.

Da notare che dall’ultimo sondaggio politico emerge che sono solo 5 i partiti che riescono a superare la soglia di sbarramento del 4%. Gli altri partiti, tra l’altro si trovano lontanissimi dalla percentuale richiesta:

+Europa 2,4%

Verdi 2,3%

Cambiamo! 2%