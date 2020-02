Sondaggi politici elettorali: le intenzioni di voto di 2 istituti al 3 febbraio 2020

Nel governo c’è fermento, il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi, Italia Viva fa pressione, il consenso elettorale non rispecchia più la maggioranza. In vista il referendum sul taglio dei parlamentari, se si andrà alle Elezioni Politiche entro fine 2020 è difficile dirlo. Nel frattempo, ecco le intenzioni di voto se si votasse oggi 3 febbraio degli istituiti Tecnè e Ipsos.

Sondaggi elettorali Tecnè: sale il PD, in calo M5S e Lega

Le intenzioni di voto Tecnè registrano un calo dello 0,6% nei consensi della Lega che scendono al 31,1% nel giro di una settimana, ma il partito di Salvini resta ampiamente il primo partito italiano. Balzo in avanti (8 decimi) del Partito Democratico che sale al 20,2%. Crollo del M5S che passa dal 15,1% al 14,3%. Si avvicina sempre di più Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,7% e si porta all’11,7%. Perde lo 0,3% Forza che scende al 7,5%.

Passando alle forze politiche minori, Italia Viva è in live rialzo dello 0,1% e si attesta al 3,7%. Stessa crescita minima per la Sinistra che sale al 2,6%, ancora uno +0,1% per Azione che passa al 2,5%. Verdi all’1,8% in calo di 2 decimi. +Europa all’1,7% (-0,1%), Altri partiti 2,9%. Astensionisti + incerti 41%.

Sondaggi elettorali Ipsos: in 40 giorni crolla il M5S, sale il PD ma anche la Lega

Dal 20 dicembre 2019, la Lega è cresciuta di mezzo punto salendo al 32%. Cresce del 2,1% il Partito Democratico che si porta al 20,3%. Batosta per il Movimento 5 Stelle che perde il 3,7% crollando al 14%. Fratelli d’Italia ne approfitta facendosi vicino con il 12%, in rialzo dell’1,7%. Sempre più giù Forza Italia che scende al 6,5% perdendo l0 0,9%. Forte calo anche per Italia Viva che passa dal 5,3% al 4,3%. Sale la Sinistra dall’1,7% al 2,6%. In calo Europa Verde all’1,5% e +Europa all’1,1%. Sale di 8 decimi Azione di Calenda che si attesta al 2,3%. Altre liste 3,4%. Indecisi + non voto 39,1%.

