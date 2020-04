Sondaggi politici elettorali: Lega in calo di 6 punti percentuali, bene 5Stelle e FdI

Gli ultimi sondaggi politici elettorali non premiano la Lega. Il partito di Matteo Salvini infatti pur rimanendo il primo partito per numero di preferenze ha visto ultimamente erodere il proprio vantaggio accumulato nei mesi scorsi. Secondo l’ultimo sondaggio politico di Swg realizzato per conto del Tg La7 tra il 22 e il 27 aprile la Lega infatti avrebbe perso l’1,3 per cento di consensi attestandosi al 28,2%. Questo calo è sorprendente se si pensa che l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio ha sollevato molte critiche e ha scontentato una larga fetta degli italiani.

Del calo della Lega di Salvini secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali sembra approfittarne non solo Fratelli d’Italia e Forza Italia che passano al 13,8 e al 6,1 guadagnando rispettivamente lo 0,5 e lo 0,3 per cento. Ma ne approfitta anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 14,4 al 15,4%. Al momento in ogni caso la colazione di Centro Destra continua ad essere in netto vantaggio. Insieme infatti i partiti di quella colazione otterrebbero al al momento il 49,1% delle preferenze degli italiani.

In base a queste ultime previsioni legate ai sondaggi elettorali politici, la Lega dunque avrebbe perso circa il 6 per cento rispetto alle ultime elezioni europee. Con il calo della Lega il Partito Democratico continua ad avvicinarsi guadagnano lo 0,3 per cento e arrivano a 20,3%. In leggera flessione La Sinistra, il partito del Ministro della Salute Roberto Speranza. Sorride invece Italia Viva di Matteo Renzi che cresce leggermente rispetto al precedente sondaggio elettorale.

