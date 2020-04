Sondaggi politici elettorali: M5S su, PD stabile, Lega altalenante

Anche in fase di emergenza Coronavirus la politica continua a far parlare di se e gli ultimi sondaggi politici, in una supermedia realizzata da YouTrend per l’AGI, fanno emergere le probabili intenzioni di voto degli italiani. Cosa accade a M5S, Lega e Pd?

La Lega di Matteo Salvini è abbastanza altalenante anche se si mantiene sempre intorno al 29%: due settimane fa era scesa al 28,9% per risalire dopo 7 giorni al 29,4% e riscendere, nei sondaggi odierni al 29,1%.

Stesso discorso per il PD, staccato di circa 8 punti percentuali, oggi si attesta al 20,3% risalendo dal 20,1% della scorsa settimana.

Il Carroccio, quindi, si conferma ancora saldamente in testa anche se sta perdendo punti percentuali con il passare dei mesi.

Sorride, invece, il Movimento 5 Stelle che torna a salire e a toccare il 15%. Mentre 15 giorni fa i pentastellati erano al 14,4%, e una settimana fa al 14,8% il trend in crescita continua.

In crescita anche il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia che raggiunge quota 13%.

Centrodestra in testa

Se si prendono in considerazioni le coalizioni presentate alle elezioni politiche il 4 marzo 2018, il centrodestra raccoglie il 49,3% delle preferenze, il centrosinistra solo il 28,1 e, come già detto, il Movimento 5 Stelle, che ha corso da solo, il 15%.

La coalizione che attualmente appoggia il governo Conte, quindi, è in possesso del 42,4% delle preferenze, percentuale di 7 punti inferiore rispetto a quella del centrodestra.

I sondaggi in questione, come detto, risultano da una supermedia realizzata da YouTrend il 9 aprile. Il tutto, quindi è stato realizzato prima della conferenza stampa in cui Giuseppe Conte accusa di falsità e di bugie Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulla questione del MES. Quanto inciderà la diatriba che si è scatenata sui prossimi sondaggi politici? Per saperlo non ci resta altro che attendere che siano diffusi i dati.

