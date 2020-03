Sondaggi politici elettorali marzo 2020: Fratelli d’Italia incalza il M5S, ma crescono entrambi

Nel corso del TG LA7 serale di lunedì 2 marzo, vengono svelate le intenzioni di voto ai partiti politici dell’istituto SWG. Grande balzo in avanti di FDI che avvicina il Movimento 5 Stelle che tuttavia torna a crescere seppure in misura minore. In calo Lega e PD, scivola indietro Italia Viva mentre risale Forza Italia.

Sondaggi elettorali Swg 2 marzo 2020: Lega in calo ma ancora dominante

Rispetto al dato rilevato dall’istiuto Swg lo scorso 24 febbraio, la Lega perde lo 0,4% arretrando al 30,9%. Tuttavia il vantaggio del partito di Salvini sul più immediato inseguitore resta abissale (+20 punti percentuali). Infatti, al secondo posto troviamo il Partito Democratico che insegue al 19,9%, anch’esso in calo, seppure di appena lo 0,2%.

M5S e Fratelli d’Italia in rialzo, ma il gap diminuisce. Crisi di Italia Viva

I 5 Stelle recuperano qualcosa dopo una settimana, registrando un aumento di consensi dello 0,3% che li attesta al 13,7%, comunque lontani dal PD. Nonostante ciò, si avvicina FDI che guadagna lo 0,8% e sale al 12,1%. Cresce anche Forza Italia dello 0,3% che si porta al 5,7%. Per la prima volta quest’anno, Italia Viva subisce il sorpasso di Sinistra Italiana. Il recente partito di Renzi perde lo 0,6% scivolando al 3,2%, al contrario Sinistra Italia guadagna lo 0,3% e si attesta al 3,6%.

Le altre forze politiche

Tutti in calo i partiti politici sotto la soglia del 3%. Azione di Calenda perde lo 0,3% e scende al 2,8%. Registrano un lieve calo (-0,1%), i Verdi rilevati al 2,2%, +Europa al 2,1%, Cambiamo di Toti all’1,2%. Non si esprime il 40% degli elettori, dato in aumento del 3%.

In conclusione

Gli italiani sono sicuramente molti presi dall’emergenza Coronavirus, quindi le intenzioni di voto sono anche condizionate dall’azione dei partiti di governo e dalle posizioni e dichiarazioni degli oppositori. Salvini si è scagliato contro l’operato della maggioranza per quanto concerne la gestione emergenziale del virus e la politica economica, approfittando per parlare ancora una volta di immigrazione, probabilmente fuori luogo in questo caso. Giorgia Meloni seppur critica, sta assumendo una posizione più moderata da un po’ di tempo, cosa che evidentemente è apprezzata anche da una parte dei più moderati. I Cinquestelle continuano a vivere una crisi interna che non vede una soluzione vicina, anche se le intenzioni di voto segnalano un rimbalzo. Frenata per il PD di tipo tecnico in un trend che resta di ripresa. I toni di Renzi sembrano non riscuotere consenso, minacciare continuamente il governo di non appoggiarlo per poi fare il contrario in sede di votazione, appare evidente che remi contro Italia Viva. Tiene Forza Italia che resta comunque a livelli davvero molto bassi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube