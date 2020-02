Sondaggi politici elettorali: scivola la Lega, brillano la Meloni e il PD

Il sondaggio politico elettorale del 10 febbraio prodotto da Swg per conto del Tg La7, seppur intravede i primi segnali di criticità per la Lega, comunque segna il Carroccio avanti come primo partito nazionale.

Matteo Salvini, bollato con un’evidente tacca negativa, forse dovuta ancora al colpo di coda del voto in Emilia Romagna, e all’avanzata di Fratelli d’Italia. Grazie all’intrepida escursione negli USA, Giorgia Meloni si è garantita il ruolo di punta di interlocutrice affidabile del centrodestra, spingendo tiepidamente sotto la Lega.

Il sondaggio realizzato da Swg, inquadra in un’ottima posizione il Partito Democratico, seguito dal Movimento 5 Stelle che registra una tenue ripresa.

Si aggiudica un ruolo importante Matteo Renzi, che negli ultimi giorni batte il pugno in materia di prescrizione. Con maestranza decisiva Renzi cerca di portare Italia Viva verso l’elettorato che ha lasciato Forza Italia, che permane in uno stato di profonda in crisi.

Sondaggi politici elettorali: la Lega scivola in negativo, attestandosi in netto calo

Seppure è vero, che negli ultimi giorni il tema di discussione vivo è stato più Sanremo che i movimenti politici in continuo fermento, il sondaggio Swg pone la Lega su una soglia di lieve criticità, in calo rispetto ai sondaggi precedenti.

Forza Italia sembra perennemente in crisi, scivolando sempre più giù, mentre registra una notevole impennata Fratelli d’Italia. Alberga nell’aria un nuovo dualismo, e le chiacchiere volano verso una probabile unione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Un ottimo passo avanti è stato registrato dal Partito Democratico, il quale sembra aver ingranato la marcia giusta guadagnando punti e consensi tra gli elettori.

Piccoli passi in crescita arrivano da Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, attualmente i due partiti stanno serrando uno scontro vivo con estrema grinta in materia di prescrizione

Sondaggi politici elettorali: sotto la soglia di sbarramento del 3%.

In base ai sondaggi La Sinistra si sarebbe accostata ad Azione di Carlo Calenda. Registra una tacca in positivo per i Verdi e +Europa. Tutti si attestano sotto il limite di sbarramento del 3%.

