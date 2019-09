Sondagi politici e intenzioni di voto: giù la Lega, su M5S e Pd

La media risultante dai sondaggi politici condotti da EMG per la trasmissione Agorà e da Demopolis per la trasmissione Otto e Mezzo danno un’istantanea dell’Italia secondo cui non esiste una maggioranza per il governo del Paese. La Lega in picchiata, risale il Movimento 5 stelle e il Pd, ancora secondo partito.

Il leader più amato di questa nostra politica è senza alcun dubbio Giuseppe Conte che se avesse un partito suo raccoglierebbe il 59% dei consensi. Allora, quello attuale non è un governo giallo rosso, ma semplicemente un governo Conte.

Sondaggi politici elettorali

Secondo le intenzioni di voto degli italiani la Lega sarebbe ancora il primo partito con il 33,3% dei consensi anche se di fatto dalla caduta del precedente governo ha perso il 4,5%.

Al secondo posto, ancora in salita, il PD con il 23% dei consensi.

Terzo posto per il Movimento 5 Stelle alla riscossa che arriva al 19,7%.

Forza Italia al 7,8% e Fratelli d’Italia al 7%.

Seguono:

Più Europa con il 2,6%

La Sinistra con l’1,8%

Europa verde con l’1,2%

Cambiamo insieme (Toti) con l’1%.