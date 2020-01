Sony Xperia 1.1: annuncio nel 2020

il nuovo Sony Xperia 1.1 sarà molto probabilmente annunciato in questo 2020 all’ evento MWC 2020 il prossimo febbraio, a Barcellona. Scopriamo i dettagli della possibilità.

Sony Xperia 1.1 sarà annunciato al MWC 2020

Il nuovo atteso smartphone della serie Sony Xperia sarà con buona probabilità annunciato in Spagna, al prossimo MWC 2020. La Sony aveva presentato al MWC 2019 il precedente top di gamma Xperia 1, mentre il suo “gemello” Xperia 5 era stato svelato all’IFA 2019. Stavolta potrebbe toccare al suo successore Sony Xperia 1.1 anche se non è da escludere che possa invece toccare al successore del suo gemello, ovvero il nuovo Sony Xperia 5 Plus. Tuttavia, toccherà ad uno dei due. Ad ogni modo, scopriamo le caratteristiche del più quotato dei due smartphone che potrebbe essere annunciato a febbraio 2020 in Spagna, ovvero Sony Xperia 1.1.

Sony Xperia 1.1: caratteristiche e specifiche

Il nuovo Sony Xperia 1.1 dovrebbe avere un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 4K HDR ed un rapporto di aspetto 21:9. Sulla cornice superiore dello smartphone ci sarà la fotocamera frontale, probabilmente da 8 megapixel. Il modulo fotografico posteriore, invece dovrebbe essere piazzato nell’angolo superiore sinistro, ed includerà ben quattro lenti. Tre saranno le fotocamere con rispettivamente un obiettivo standard, uno ultra grandangolare ed un tele, mentre una quarta lente sarà per il sensore ToF (Time-of-Flight). Il processore dovrebbe essere uno Snapdragon 865, con 8 GB RAM e storage di almeno 128 GB. Dovrebbe essere integrato, previa chip, un modem 5G. Non resterà che attendere quale dei due top di gamma sarà annunciato. Non è da escludere che la casa giapponese possa annunciare ulteriori smartphone di fascia non top nel corso dell’evento.

