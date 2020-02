Sony Xperia L4: caratteristiche e uscita

La Sony ha annunciato il nuovo smartphone Xperia L4 con uno schermo 21:9. Andiamo a scoprire le caratteristiche e la previsione di uscita.

Sony Xperia L4: schermo da 21:9

Nella prossima primavera uscirà dunque il nuovo smartphone Sony Xperia L4 più allungato nelle proporzioni, con uno schermo da 21:9, con un notch, per la prima volta presente nella parte alta del modello. Ma quali sono le caratteristiche del nuovo smartphone della Sony? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Sony Xperia L4: caratteristiche

Il nuovo smartphone Sony Xperia L4 avrà uno schermo da 6,2 pollici con una risoluzione HD+ (1680×720 pixel). Il rapporto di aspetto 21:9 renderà ottimale la visione dei film in formato originale. Sarà possibile usare la funzione mini display per agevolare l’ utilizzo e la manegevolezza del dispositivo. In dotazione hardware troviamo un processore octa core MediaTek Helio P22 da 3 GB di RAM e uno storage di 64 GB, espandibili con l’uso di schede microSD fino ad una capienza di 512 GB. La sua fotocamera frontale è di 8 megapixel. Tre, invece, sono le fotocamere posteriori, rispettivamente da 13 mp, 5 mp e 2 megapixel. Il suo sistema sarà Android 9 (e non il recentissimo Android 10, dunque).

Sarà disponibile in due colori, blu e nero, semplicemente ed il suo prezzo non è ancora reso noto, sebbene indicativamente sarà poco più alto del precedente Xperia L3 che fu lanciato a 199 euro. Non resta che attendere ulteriori news dal mondo Sony.

