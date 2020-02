Soprendente filmato della NASA riprende un UFO sopra la terra

Sorprendenti filmati di un UFO in bilico sopra la Terra sono stati catturati dalle telecamere della NASA. L’incredibile video, catturato dalla telecamera live dell’agenzia spaziale americana, vede l’oggetto a forma di cono tenere il passo con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sopra di essa. In un bizzarro colpo di scena, la telecamera della NASA ingrandisce l’oggetto, mostrando che l’agenzia spaziale americana riconosce l’UFO. Il filmato è stato pubblicato dall’appassionato di UFO Scott Waring sul suo canale YouTube ET Data Base e da allora è diventato virale sui social media.

Un sorprendente filmato di 22 minuti della NASA mostra un UFO sopra la terra

Il filmato di 22 minuti mostra l’UFO delle dimensioni di un autobus che si muove alla stessa velocità dell’ISS, che si muove a 78 km / secondo. Alla fine della diretta, l’UFO si muove verso l’alto e scompare, lasciando dietro di sé una luce verde. Durante le riprese della NASA, i lavoratori delle agenzie spaziali discutono della manutenzione della stazione spaziale. Tuttavia, ad un certo punto, la telecamera live della NASA improvvisamente “notano qualcosa e iniziano a ingrandirla”. Descrivendo il filmato, Waring ha aggiunto: “Sembra che sia a forma di cono. Non ho mai visto un oggetto volante con questa forma. “Non assomiglia a nessun tipo di oggetto che abbia mai visto prima. Se è militare, allora è una tecnologia aeronautica americana segreta “. Per il momento la NASA non ha rilasciato dichiarazioni in proposito ma il video sul web è diventato virale.

Ti potrebbe interessare: Scoperto il programma segreto UFO del Pentagono per sondare i “misteri paranormali”

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube