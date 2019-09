Sorbillo apre una nuova pizzeria a Tokyo e conquista il Giappone

La vera pizza napoletana di Gino Sorbillo, dopo aver conquistato l’Italia e gli Stati Uniti, ora si appresta a conquistare anche il Giappone esportando il sapore della pizza, dove è stata appena inaugurata la sua ultima pizzeria il 26 settembre, la prima con sede in Oriente per Gino Sorbillo, la tredicesima sparse nei tre continenti, pizzaiolo napoletano che tramanda una tradizione di famiglia da svariate generazioni. L’inaugurazione del suo nuovo locale è stato oggetto del suo solito rito scaramantico che viene ripetuto ad ogni apertura di pizzeria, il menù di apertura lo decide solo negli ultimi 2/3 giorni prima che si dia il via al locale.

La storia di Gino Sorbillo, le sue pizzerie

Gino Sorbillo va alla conquista del popolo giapponese, molto rispettoso del cibo italiano, anche se i nipponici difficilmente riescono a mangiare un’intera pizza, ma la apprezzano lo stesso. Nel menù della pizzeria a Tokyo non poteva mai mancare la pizza della tradizione napoletana, la pizza fritta classica accompagnata dall’immancabile birra Nastro Azzurro, icone del made in Italy nel Mondo.

Le tredici pizzerie di Gino Sorbillo non sono acclamate solo in Italia, ricordiamo le tre sedi a Milano, una a Roma, una a Genova, ma lo sono in tutto il mondo, due aperte negli Stati Uniti, una a Miami in Florida e una a New York. Nei programmi futuri di Gino Sorbillo c’è uno studio che è quello di voler sperimentare un nuovo forno a doppia alimentazione, gas e legna. Una soluzione che permetterà di mantenere il rispetto per la tradizione e nello stesso tempo provare un’innovazione che si apre verso nuovi mercati.

Dieta, quale pizza mangiare senza ingrassare?