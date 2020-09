Sound meditation: offre benessere psicologico e fisico, aumentando la concentrazione e contrastando l’insonnia. Chi la pratica si dice soddisfatto dell’enorme energia positiva che la musica è in grado di dare al nostro corpo. Secondo uno studio svolto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologici, il ritorno alla normalità, dopo il Corona-Virus, è problematico per sei persone su dieci.

Sound meditation: ecco di cosa si tratta

La sound meditation è una pratica che intende sfruttare l’energia positiva che i suoni e la musica in generale hanno su corpo e mente. Si tratta di un mix tra meditazione e suoni che possono rilassare, dare energia e regalare il buon umore. Non tutti i suoni sono infatti in grado di rilassare. Ad ogni armonia viene associata una sensazione differente e, talvolta, essa ha effetti differenti anche da individuo ad individuo. Il potere del suono, però, certamente influisce sui nostri processi cognitivi da sempre. A chi non è mai capitato di ascoltare più e più volte una canzone solo per riprovare le sensazioni avvertite al suo primo ascolto?

Sound meditation: in grado di curare la Sindrome della Capanna

La Sound meditation è una pratica in grado di curare l’anima e gli psicologici la consigliano come una valida soluzione alla famosa “Sindrome della Capanna”, di cui soffrono sei persone su dieci dopo il Corona-Virus. Si tratta anche di una pratica consigliata per chi soffre di Overthinking e disturbi simili. Non solo, gli effetti positivi sembrerebbero esserci anche nei casi di insonnia e disturbi del sonno in genere. In questi casi, è utile l’ascolto di playlist rilassanti, magari riproduttivi di suoni naturali. Ad ogni esigenza, insomma, la sua musica!

Gli effetti positivi della musica sul corpo:

Sono tanti gli effetti della Sound meditation, sia per il corpo che per la mente. Innanzitutto, la musica giusta è in grado di favorire una certa sincronicità tra i due emisferi del cervello, che ci consente di essere maggiormente produttivi. I benefici ci sono anche per il cuore e la circolazione (si, è proprio così!) e per la mente, che stimola fortemente la memoria e allontana l’invecchiamento cellulare. Insomma, i benefici sella sound meditation sono tantissimi e basta provare per diventarne pienamente più consapevoli. Ad ognuno, la propria playlist!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube