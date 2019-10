Speciale allerta farmaci, pesce smeriglio, latte parzialmente scremato, farina di farro e panna cotta: tutti i ritiri della settimana

La rassegna di salute di oggi, 19 ottobre 2019, è focalizzata su tutti gli allerta della settimana riferiti a farmaci e prodotti alimentari: nello specifico, oltre l’allerta farmaci, tratteremo il pesce smeriglio, il latte parzialmente scremato, la farina di farro e la panna cotta al creme caramel. Vediamo tutti i ritiri della settimana appena trascorsa.

Speciale allerta farmaci

Crema anti acne

Questa volta l'allerta va a toccare un prodotto, la crema anti acne Airol, prodotto che viene usato molto spesso da giovani e giovanissimi.

Farmaco anti ulcera

C'è un'allerta di un farmaco anti ulcera, esattamente sono 5 lotti di questo farmaco ritirato dalle farmacie, stiamo parlando della specialità medicinale Omeprazolo Sandoz, è usato per la terapia e cura di varie malattie.

Per saperne di più: Allerta farmaco anti ulcera: ritirato dalle farmacie, ecco i lotti

Farmaco antibiotico

C'è un'allerta da parte dell'agenzia del farmaco che ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di alcuni lotti della specialità medicinale Mitomycin della ditta Kyoma Kirin srl.

Per conoscere lotti e scadenza: Farmaco antibiotico ritirato dalla farmacie, elenco dei 33 i lotti soggetti al ritiro

Allerta pesce smeriglio

L'avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute e riguarda tranci di pesce smeriglio decongelato a marchio Brasmar prodotto in Portogallo nello stabilimento di AV Ferreira De Castro.

Per saperne di più: Allerta alimentare nei tranci di pesce smeriglio, presenza mercurio: ecco il lotto

Latte parzialmente scremato Lidl

Questa volta tocca al latte parzialmente scremato Milbona della Lidl per rischio microbiologico. La stessa società Lidl ha diffuso il richiamo per una non conformità microbiologica rilevata durante dei test in autocontrollo.

Per approfondire: Allerta latte parzialmente scremato Lidl: c’è rischio microbiologico, ecco i lotti

Farina di farro integrale

Adesso tocca alla farina di farro integrale, in etichetta non è stata inserita la presenza della soia, gravi rischi per allergici e intolleranti, allerta lanciata dal Ministero della Salute.

Per approfondire: Allerta farina di farro integrale: gravi rischi per allergici e intolleranti

Panna cotta al creme caramel

Il Ministero della Salute, dal portale del proprio web dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, conferma il ritiro che si è reso necessario a causa della presenza di alterazione organolettica causata da elevato tenore di carica microbica mesofila, il prodotto interessato è la panna cotta al creme caramel uh a marchio CRAI SECOM.

Per saperne di più: Allerta panna cotta al creme caramel a marchio CRAI: rischio microbiologico

