Speciale allerta farmaci, salviettine umidificate e salmonella nel prodotti Lidl, superbatterio killer e dieta del minestrone: le novità di oggi

Nella rassegna salute e benessere di oggi, 14 settembre 2019, approfondiremo i seguenti temi: comunicazione EMA sul rischio cancro per farmaci contro ipertensione, rischio cancro per farmaci contro ulcera e bruciori di stomaco, superbatterio New Delhi sintomi e cause, allerta salmonella nel mix frutta a guscio Lidl e dieta del minestrone. Vediamo tutte le novità quotidiane.

Farmaci per pressione alta: sostanza rischio cancro

Dopo numerosi allerta al riguardo, arriva la comunicazione EMA sulle sostanze impure contenute nei farmaci per curare l’ipertensione (pressione alta): la richiesta è di fornire maggiori indicazioni per evitare la presenza di nitrosamminiche nei farmaci in questione.

Per leggere il comunicato: Farmaci per la pressione alta contenenti nitrosamminiche a rischio cancro, la comunicazione EMA

Bruciori di stomaco e ulcera: farmaci rischio cancro

Dopo il comunicato dell’EMA sui farmaci utilizzati nella cura della pressione alta (ipertensione), l’ente pubblica una nuova comunicazione per i medicinali a base di ranitidina contenenti impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza che potrebbe causare il cancro. I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati per ridurre la produzione di acido nello stomaco, bruciori e ulcera gastrica. Riportiamo integralmente la comunicazione dell’EMA (Agenzia Europea per i medicinali).

Per leggere il comunicato: Farmaci per bruciore allo stomaco, ulcera: contenenti una sostanza a rischio cancro

Allerta salviette umidificate per neonati

C’è un’allerta salviette umidificate per neonati, la multinazionale Kimberly-Clark Corporation, presente anche in Italia con lo stabilimento di Romagnano Sesia (NO), sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di salviette pelli sensibili per la possibile presenza di un batterio patogeno del genere Enterobacter georgoviae, potenzialmente pericoloso.

Per approfondire: Allerta salviette umidificate per neonati: Kimberly-Clark le richiama

Superbatterio New Delhi

Anche se sta facendo molto parlare si se, l’epidemia che sta colpendo il nord- ovest della Toscana causata dal superbatterio New Delhi non è una novità per l’Italia. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, fa presente che “Il New Delhi è un ceppo nuovo di Klebsiella, un batterio multiresistente ai farmaci che in passato ha colpito tanti nostri ospedali.

Per approfondire cause e trasmissione: Superbatterio New Delhi: ecco come si trasmette e quali sono i sintomi

Allerta salmonella prodotti Lidl

È stato segnalato dall’ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco, avviato un richiamo UE per il mix di frutta a guscio per insalate Alesto, lo si trova negli scaffali Lidl, l’allarme è la salmonella. Sembrerebbe l’allarme non riguardare l’Italia, ma sappiamo bene che, con le vacanze passate da poco, gli italiani che vanno in Germania, ne sono tanti.

Per approfondire: Allerta salmonella negli scaffali Lidl: interessato il mix di frutta a guscio per insalate

Dieta del minestrone

La dieta del minestrone sembra essere una delle più cercate sul web, oltre che una delle più vere. Tale dieta non promette di perdere chissà quanti chili in poco tempo, ma dice che se fatta bene è possibile anche perdere 2kg in una settimana. Vediamo, a questo punto, quali sono le cose da mangiare in una settimana seguendo questo nuovo regime alimentario.

Per approfondire il menù quotidiano leggi: Dieta del minestrone, ovvero come perdere 2 kg a settimana