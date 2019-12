Speciale bonus di 2000 euro, acqua e caldaia; Concorsi, Imu e Tasi, Isee 2020, Bollo auto e Pensioni, le novità

Rassegna stampa del giorno 19 dicembre 2019 su: Speciale bonus di 2000 euro, acqua e caldaia, Concorsi, , Imu e Tasi con il ravvedimento operoso, Isee con nuove giacenze, Evasione fiscale, Fattura elettronica, Sgravio contributi per assunzioni, Bollo auto. Tutte le novità della giornata.

Speciale Bonus

Bonus di 2000 euro

Come abbiamo detto più volte il Governo ha messo in campo una guerra ferrata contro l’evasione fiscale e per fare ciò ha approvato diverse norme per scovare gli evasori. Un Bonus di 2000 euro per incentivare i cittadini all’utilizzo dei pagamenti digitalizzati è il fatidico bonus conto corrente, ideato per i cittadini onesti che privilegiano l’uso del bancomat per i propri acquisti. Per maggiori informazioni leggi: Bonus di 2000 euro per gli italiani onesti già dal 2020, la sfida di Conte

Bonus acqua

Il decreto fiscale con l’articolo 57-bis introduce alcuni bonus sociale che possono riguardare anche i beneficiari del reddito di cittadinanza. Come nel caso del bonus acqua, che spetterà ai percettori di reddito di cittadinanza che non superano le soglie Isee stabilite per legge. Per saperne di più leggi: Bonus acqua per i beneficiari di reddito di cittadinanza: cos’è e a chi spetta

Bonus caldaia

Legge di Bilancio 2020 e varie proroghe bonus casa, ci si chiede se è possibile fruire del bonus mobili con l’acquisto di una caldaia a condensazione. Per approfondimenti sull’argomento leggi: Acquisto caldaia condensazione entro fine 2019, si ha diritto al bonus mobili nel 2020?

Novità concorsi

Concorso Forze armate

Concorso in Aeronautica militare che prevede l’assunzione di 40 ufficiali da inserire nell’organico dell’Aeronautica militare. Per informazioni leggi: Concorso Forze armate: 40 ufficiali in Aeronautica militare, ecco il bando

Concorso operatore giudiziario

I centri per l’impiego di Milano e Brescia hanno pubblicato l’avviso di selezione per il concorso per 616 operatori giudiziari da assumere a tempo indeterminato. Per saperne di più leggi: Concorso operatore giudiziario: CPI di Milano e Brescia, pubblicati gli avvisi

Imu e Tasi 2019

Ormai il 16 dicembre è passato, ultimo giorno in cui i contribuenti italiani potevano mettersi in regola con il versamento IMU e Tasi. Nel caso in cui il contribuente ha omesso il pagamento, per capire come regolarizzare la sua posizione leggi: Imu e Tasi 2019: pagare in ritardo grazie al Ravvedimento operoso

Isee 2020

L’Inps con un messaggio ufficiale pubblicato sul sito ha chiarito che la validità dell’Isee 2019 coincide con la conclusione dell’anno solare. Inoltre, verrà unificato il periodo di riferimento dei redditi e dei patrimoni da indicare nella nuova Dichiarazione Sostitutiva (DSU). Per approfondimenti leggi: Isee 2020: cambiano le giacenze medie da indicare, i chiarimenti Inps

Evasione fiscale

Il governo continua nella sua lotta contro l’evasione fiscale e questa volta per farlo ha incentivato con delle misure ad hoc l’utilizzo dei pagamenti elettronici. Le misure prevedono un rimborso in denaro per chi effettua pagamenti con carte di credito o bancomat. Per saperne di più leggi: Evasione fiscale: incentivi sui pagamenti digitali, le novità

Fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello numero 528/2019 chiarisce la sanzione dell’emissione tardiva della fattura elettronica, anche se in tempo da presentare la liquidazione Iva correttamente. Per conoscere la risposta dell’Agenzia leggi: Fattura elettronica emessa in ritardo, è sempre sanzionabile anche se la liquidazione IVA è corretta, le novità

Pensioni

In tema di riforma pensione sono tante le proposte che vengono considerate. Il sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Barretta ripropone il suo pensiero che vede una pensione a 63 anni con 35 anni di contributi come prevede il Ddl 857 con correttivi dovuti dal fatto che i tempi sono cambiati. Per saperne di più leggi: Pensione a 62 anni con 35 anni di contributi, ecco di cosa si tratta

Sgravio contributi

Approvato dal Senato ed in attesa del si della Camera l’emendamento che porterebbe chi assume giovani con età compresa tra 15 e 25 anni con contratti di apprendistato, ad avere sgravi contributivi totali della durata di 3 anni. La misura è valida per imprese che hanno fino a 9 dipendenti. Per approfondimenti leggi: Assunzioni con sgravio totale dei contributi per 3 anni a partire dal 2020, ecco per chi

Bollo auto

È stato presentato un emendamento al decreto fiscale per una nuova rottamazione “quater”. Al momento è solo una proposta non ancora approvata. Questa nuova misura rispecchierebbe la precedente rottamazione ter con la differenza che includerebbe tutti i debiti con il Fisco fino al 31 dicembre 2018. Per approfondimenti leggi: Bollo auto non pagato si può accedere alla nuova rottamazione Quater?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube