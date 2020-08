Bonus baby sitter chiamato anche bonus nonni, dopo le tante richieste che mi sono pervenute, ho pensato di racchiudere in quest’articolo tutte le informazioni sul bonus nonni e le situazioni esaminate che vanno dal dipendente pubblico/privato al cumulo del reddito per i pensionati. Aprendo gli articoli potete trovare la risposta al vostro caso.

Bonus nonni: scadenza 31 agosto

Il bonus baby sitter è stato poco utilizzato dalle famiglie per i nonni, forse perchè poco pubblicizzato. I nonni che accudiscono i nipoti per la prestazione di custodia che effettuano possono accedere al bonus baby sitter fino a 1.200 euro per dipendenti privati e fino a 2.000 per alcune categorie di dipendenti pubblici.

Trovi qui tutte le informazioni: Bonus nonni poco usato, lunedì 31 agosto termine ultimo per la domanda

Gli esclusi

Sono esclusi dal bonus baby sitter i dipendenti pubblici non appartenenti alle categorie sanitarie e di sicurezza, specificate nel decreto.

Trovi qui la lista completa:

Bonus nonni fino a 1200 euro non è per tutti, ecco gli esclusi

Chi richiede il bonus nonni? Spetta anche ai genitori disoccupati

In quest’articolo ho esaminato vari quesiti tra cui la casistica di due genitori: uno che lavora e l’altro disoccupato. In questi casi il bonus baby sitter utilizzabile anche per i nonni non spetta. Inoltre, ho specificato chi deve presentare la domanda e come fare.

Trovi qui le risposte:

Bonus nonni: chi lo richiede i nonni o i genitori? Spetta anche se disoccupato? Le risposte

Bonus nonni 2020: dipendenti settore sanitario anche se separati

Limiti

Ci sono dei limiti per fare domanda, e ho esaminato vari problematiche legate al tipo di rapporto di lavoro, dal dipendente al professionista iscritto alle casse professionali.

Qui le risposte che potrebbero esserti utile: Bonus nonni 2020 fino a 1200 euro: limiti e possibilità per fare domanda

Il bonus incide sul reddito dei pensionati?

La preoccupazione di molti e quanto incide il bonus nonni sul reddito dei pensionati. L’Inps ha specificato che: “proventi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Leggi qui la specifica completa: Bonus nonno o nonna solo se non convivente: incide sul reddito dei pensionati?

Lavoro in smart working, congedo Covid e riduzione lavorativa

Molte le domande di chi lavora da casa, o ha usufruito del congedo Covid oppure ha subito una riduzione lavorativa, con la possibilità di accedere al bonus bonni.

Ho risposto qui ad alcune domande specificando la normativa: Bonus nonni o baby sitter: smart working, congedo Covid e riduzione lavorativa, le possibilità

Bonus nonni: quante volte si può fare domanda?

Infine, ho risposto a molte domande, delle più varie e con casi specifici, tra cui una nonna che mi chiedeva quante volte si può chiedere.

Qui le risposte in base al decreto Rilancio e successive modificazioni: Bonus nonni 2020 di 1200: quante volte si può richiedere? Faq aggiornate

