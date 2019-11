Speciale Buoni fruttiferi postali, valore banconote, tredicesima, pagamenti novembre 2019, nuda proprietà, svendita immobili Stato, tassa rifiuti quanto costa,

Nella rassegna di affari del fine settimana 23 e 24 novembre 2019, gli argomenti trattati sono: pagamenti di novembre 2019, buoni fruttiferi postali, valore banconote in lire, tredicesima pensioni, nudo proprietà, svendita immobili Stato, tassa rifiuti. Scopriamo le novità del fine settimana.

Speciale Buoni fruttiferi postali

170 CDR

Ci sono delle buone novità da Poste Italiane per chi aspettava di investire i propri risparmi in buoni fruttiferi innovativi. Infatti Poste Italiane in data 18 novembre e in data 7 novembre ha collocato sul mercato due nuovi Buoni fruttiferi postali denominati Buono 170° CDP – Premium e Fedeltà.

Serie Q 1989

Valore di rimborso Buono fruttifero postale, esaminiamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno, desidererei conoscere che valore di rimborso hanno i miei due BFP emessi il 10/01/1989 di lire 1000000, della serie Q. Dal calcolo postale valgono euro 5782 ognuno.Le sarai grato se mi desse una risposta in merito e qualora occorresse aprire un contenzioso mi ragguagliasse circa il da farsi nonché il suo onorario. Faccio presente che il buono è intestato a me e a mia zia oramai deceduta con pari facoltà. Infine Le allego fotocopia del retro del BFP.

Serie P con timbro Q/P

Buono Postale Fruttifero, analizziamo la domanda posta da un nostro lettore: Salve, cortesemente volevo sapere quanto può valere un buono postale emesso nel 1989. Nel retro della seconda foto c è un timbro degli interessi poco leggibile. Grazie.

Tassa rifiuti quanto costa

Novembre è il mese in cui quasi tutti i cittadini italiani sono chiamati al pagamento della seconda rata della tassa rifiuti, ma è bene sapere che che buttare la spazzatura non costa uguale in tutta Italia, ci sono città in cui costa decisamente mento e altre in cui la TARI ha un prezzo più alto di circa 300 euro rispetto alle città più economiche. Scopriamo i prezzi nell’articolo: Tassa rifiuti, quanto costa: il divario di prezzo tra le diverse città

Asta svendita immobili stato

Lo Stato italiano ha deciso di mettere all’asta diverse proprietà immobiliari ad uso residenziale, anche per annullare le spese di gestioni delle stesse e incassare un’po’ di liquidità. In questo modo si pensa anche di ridurre il debito pubblico e di migliorare quello degli enti locali. Gli immobili compresi nel piano cessione del Demanio hanno un valore stimato di 1,2 miliardi di euro per un introito stimato intorno a 950 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro per il 2020 e il 2021.

Tredicesima pensioni

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre cresce l’attesa per la tredicesima, la gratifica natalizia di solito deputata al sostentamento delle spese e dei regali per le festività. L’importo aggiuntivo del mese di dicembre, sia per i pensionati che per i dipendenti è un momento molto atteso. Quando verrà pagata la tredicesima, quale sarà l’importo aggiuntivo e cosa cambia per chi è in pensione da prima del 2019 e chi, invece, ha avuto il primo pagamento della pensione quest’anno?

Nuda proprietà

In questi ultimi anni si sta assistendo ad un fenomeno particolare nel mercato immobiliare, l’aumento dell’acquisto della nuda proprietà. Questa viene effettuata soprattutto da chi non ha esigenze abitative o reddituali.

Valore banconote in lire

Molti sono gli italiani che rimpiangono la Lira, forse anche a causa della crisi che molte volte viene imputata all’introduzione dell’euro. Ma non tutti sanno che le nostre care, vecchie lire possono avere un valore interessante ancora oggi. Abbiamo affrontato in diversi articoli il valore delle monete in lire che possono essere considerate antiche e rare, ed in questo articolo, invece, affronteremo il tema della banconote in lire.

Pagamenti novembre

Come è accaduto per i mesi precedenti, anche per il mese di novembre è previsto il pagamento delle diverse misure messe in atto dal governo, per il sostenimento di persone e famiglie disagiate. Parliamo, infatti delle misure come la Pensione di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, il bonus bebè, la Naspi, il bonus Renzi Naspi e così via. Molti cittadini che usufruiscono di queste misure e si chiedono in quale data verranno o già sono state erogate nel mese di novembre.

