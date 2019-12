Speciale concorsi, Bollo auto, Detrazioni, Pensioni, Fermo amministrativo, le novità

Rassegna stampa di oggi 23 dicembre 2019 su: Speciale Concorsi, Bollo auto, Eredità come lasciare i soldi a i figli, Fisco il regalo degli italiani, Detrazione assicurazione, Vendita casa in donazione, Modello Intrastat da presentare, Stomia, Versamento ritenute fiscali con F24, Art bonus, 730, Sanzioni sui pagamenti con F24, Pensioni, Fermo amministrativo. Tutte le notizie della giornata.

Speciale Concorsi

Lavoro a Leolandia

Offerte di lavoro e selezioni aperte per il parco dei divertimenti Leolandia, di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Infatti, ricerca personale da inserire nel proprio organico per la stagione 2020.

Per maggiori informazioni leggi: Lavoro a Leolandia: offerte stagionali, ecco le selezioni

Concorso di 138 Agenti di polizia locale

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un concorso per assumere agenti di polizia locale a tempo indeterminato. I vincitori dovranno frequentare un corso di formazione obbligatoria che si svolgerà a partire dal mese di giugno per quattro settimane. La graduatoria finale, invece, sarà disponibile indicativamente nel mese di luglio 2020.

Per maggiori informazioni leggi: Concorso di 138 Agenti di polizia locale in Regione Emilia Romagna, ecco il bando

Concorsi Comune Vercelli

Il comune di Vercelli ha pubblicato vari concorsi per selezionare 26 risorse da impiegare nel proprio organico. Le domande vanno inviate entro il 7 gennaio.

Per approfondimenti leggi: Concorsi Comune Vercelli: 26 nuove assunzioni, ecco i bandi

Bollo auto 2020

Tante novità per il bollo auto nel 2020 tra cui una che riguarda la Regione Lombardia. È stato approvato un emendamento dal Consiglio regionale lombardo che prevede uno sconto del 15% sul bollo auto per i gli automobilisti della regione che decidono di pagalo con la domiciliazione bancaria.

Per maggiori informazioni leggi: Bollo auto 2020: in arrivo uno sconto sul pagamento, a chi tocca?

Eredità

Lasciare soldi ai propri figli senza redigere un testamento, è possibile. Ci sono alcune modalità che ti permettono di lasciare i tuoi a veri ai tuoi figli senza stilare un testamento. Per conoscere queste metodologie leggi: Eredità: lasciare soldi ai propri figli senza testamento

Fisco

Un maxi regalo di Natale dai contribuenti italiani al Fisco, la bellezza di 43 miliardi di tasse pagate prima della fine dell’anno. Il mese di dicembre è pieno di scadenze previste dal Fisco che assorbono la maggior parte dei risparmi degli italiani.

Per saperne di più leggi: Fisco: il regalo più bello dai contribuenti italiani, 43 milioni di euro

Detrazione assicurazione sulla casa

Le assicurazioni sulla casa in Italia non sono obbligatorie (tranne quando si stipula un mutuo, in quel caso è la banca stessa a richiederla obbligatoriamente). Ma questa polizza, molte volte, può aiutare chi la stipula non solo in caso di danni da catastrofi naturali ma anche nella gestione dei danni economiche che possono derivare da molteplici incidenti.

Per capire quando è possibile portare a detrazione l’assicurazione sulla casa leggi: Detrazione assicurazione sulla casa: quando è possibile?

Vendita casa in donazione

Compravendita di immobile pervenuto per donazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019, ha affermato che se un immobile viene venduto e deriva da una donazione e il venditore non menziona la situazione all’acquirente, che a sua volta stipula il contratto preliminare di compravendita ignaro della provenienza dell’immobile, può rifiutare la stipula del contratto definitivo.

Per saperne di più leggi: Vendita casa in donazione e vendita casa in demolizione, la sentenza

Modello elenchi Intrastat

Per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat riepilogativi mensili relativi al mese precedente. La scadenza è prevista per il 27 dicembre 2019.

Per maggiori informazioni: Modello elenchi Intrastat: trasmissione entro il 27 dicembre 2019

Stomia

La FAIS, Federazione delle associazioni di incontinenti e stomizzati, ha lanciato la Campagna NOGARAXSTOMIA per sostenere i diritti delle persone con stomia affinché le Regioni smettano di indire gare a ribasso per l’acquisto generico dei presidi.

Per capire di cosa si tratta leggi: Stomia: l’acquisto di presidi deve essere libero, nasce un appello

Versamento ritenute fiscali con F24

Novità sul versamento ritenute fiscali con il modello F24 separati per ciascun lavoratore impiegato nell’appalto. Nel D.L. 124/2019 è stata operata la sostituzione dell’art. 4 dalla legge di conversione, con questa modifica viene eliminato l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute. Resta fermo l’obbligo per il committente di accertare che la società che esegue i lavori versi regolarmente le ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori impegnati nell’appalto.

Per approfondimenti leggi: Versamento ritenute fiscali con F24 separati per lavoratore, le novità

Art bonus

L’art bonus è dedicato ai mecenati di oggi che vogliono mantenere il patrimonio artistico italiano per l’Italia del domani. Si tratta di un bonus che consente un credito di imposta del 65% sull’importo donato con erogazioni liberali che vadano a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Per saperne di più leggi: Art bonus: cosa è e chi può fruirne, scopriamolo

730 2020

E’ possibile visualizzare sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei nuovi modelli dichiarativi 2020, tra cui, il 730. Vediamo quali sono le novità al riguardo previste per il 2020 leggendo questo articolo: 730 2020: tutte le novità del nuovo modello dichiarativo

Sanzioni sui pagamenti con F24 più leggere

Il Decreto fiscale contiene tantissime novità compreso un regime sanzionatorio in caso di mancato versamento con deleghe F24, dovuto dall’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Si passa da una sanzione fissa di 1.000 euro a una sanzione proporzionale del 5 per cento per importi fini a cinquemila euro; una sanzione fissa a 250 euro per importi più elevati.

Per maggiori informazioni leggi: Sanzioni sui pagamenti con F24 più leggere, le novità in vigore dal 2020

Pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi nel 2020

Con la Legge di Bilancio 2017 (in vigore dal 2018) si è introdotto il blocco dell’aumento dell’età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita Istat per i lavoratori usuranti e gravosi. Per poter fruire del blocco dell’aumento, però, bisogna essere in possesso di determinati requisiti.

Per approfondimenti leggi: Pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi nel 2020: ecco i requisiti

Fermo amministrativo cancellato dal 2020

Tanti i dubbi sulla cancellazione gratuita del fermo amministrativo dei veicoli. La misura prevista nella manovra di bilancio 2020 dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio e stabilisce in modo netto, che: “l’esenzione da ogni tributo e diritto” quando a chiedere l’operazione è il “soggetto legittimato alla riscossione”.

Per saperne di più leggi: Fermo amministrativo cancellato dal 2020, resta il dubbio sul bollo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube