Rassegna di oggi 27 novembre, su: Concorsi e offerte lavoro; Carta bimbi e bonus bebè; Rottamazione cartelle esattoriali; Registrazione contratto di affitto; Postepay e nuovi limiti; Assicurazione polizza auto; Bollette luce e gas; Stipendi scuola; Permessi legge 104 e giustificativo di viaggio; tutte le novità della giornata.

Offerte lavoro e concorsi

Anche oggi continuano le informazioni e gli aggiornamenti sui concorsi in scadenza:

Carta Bimbi

Il nuovo bonus annunciato da governo per i nuovi nati inizia a prendere forma. Si tratta della Carta bimbi da 400 euro al mese cui sta lavorando il ministero della Famiglia. Quasi certamente il bonus sarà corrisposto dalla nascita al compimento dei 3 anni di vita e sarà erogato in base a tetto di reddito limite che servirà a individuare i beneficiari.

Bonus Bebè

Il Bonus bebè è un’agevolazione fiscale emessa dall’INPS che aiuta le famiglie durante il primo anno di vita del bambino. Fino alla fine del 2019, il Bonus aiuterà tutte le famiglie regolarmente residenti in Italia con un ISEE inferiore ai 25.000 euro, mentre dal 2020 sarà prorogato e verrà attribuito indipendentemente dall’ISEE.

Rottamazione cartelle: scadenza del 2 dicembre

Abbiamo racchiuso alcune domande sulla rottamazione cartelle esattoriali che vede la scadenza il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), con la possibilità di pagare con 5 giorni di tolleranza, quindi entro la data utile del 9 dicembre. Leggi qui le Faq aggiornate: Rottamazione cartelle esattoriali: dubbi e criticità per la scadenza del 2 dicembre

Postepay: nuovi limiti

Poste Italiane avvia una novità per le imprese infatti affianca, già ai diversi tipi di carte prepagate, un’altra dedicata esclusivamente alle aziende, denominata “Postepay Virtual”. Con questa carta le aziende possono effettuare qualsiasi tipo di operazioni.

Assicurazione polizza

A volte capita che quando si cambia assicurazione e si stipula una nuova RC-auto, ci viene recapitato una lettera per recupero crediti dalla vecchia assicurazione, per il rinnovo in automatico della polizza infortuni conducente. Ma tutto ciò è lecito? Una polizza può essere rinnovata in automatico senza pagamento? La risposta qui: Assicurazione: la polizza si rinnova senza pagamento?

Bollette luce e gas

Il ministro Stefano Patuanelli, ha annunciato che molto probabilmente ci sarà una proroga per il passaggio al mercato libero per la fornitura di gas e luce. Questa proroga sarà utilizzata per rendere i cittadini più consapevoli e informati sul passaggio e ad aumentare i venditori di tali servizi.

Scuola e stipendi: le novità

Sono ormai più di 20 anni che per essere insegnante bisogna essere laureati. Tutti gli insegnanti vengono considerati in egual modo sia dai sindacati che dall’amministrazione.

Contratto di locazione e registrazione all’Agenzia delle Entrate

La mancata registrazione del contratto di locazione pregiudicata la nullità del contratto. Più volte la giurisprudenza ha affrontato questa casistica decidendo per la nullità del contratto quando si è proceduto alla registrazione all’Agenzia delle entrate. In questo caso poiché non c’è un contratto tra le parti l’inquilino non è tenuto al pagamento del canone di affitto e può richiedere indietro i canoni pagati negli anni. Cosa fare per registrare un contratto in modo retroattivo?

Permessi legge 104 e documentazione da presentare al datore di lavoro

I permessi legge 104 di tre giorni retribuiti per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3; possono essere richiesti anche se si è distanti da casa del familiare disabile più di 150 Km. La normativa in questo caso prevede che il lavoratore presenti la documentazione di viaggio che attesti il raggiungimento del domicilio del familiare a cui si presta assistenza. (Decreto Legislativo 119/2011).

Moneta da 2 centesimi

Molti sono gli italiani interessati al mercato delle monete da collezione ma è bene sapere che per essere interessante numismaticamente una moneta non deve essere per forza antica. Il valore di una moneta, infatti è dato dalla sua richiesta sul mercato del collezionismo. Ci sono diverse monete in euro che sono valutate a cifre anche molto interessanti e in questo articolo ci occuperemo di quelle da 2 centesimi che possono avere un valore abbastanza interessante.

