Speciale Concorsi e IMU, Monete, Conto corrente e Divorzio, Rottamazione e contributi, Cartelle esattoriali, Tredicesima, le novità

Nella rassegna di affari di oggi, lunedì 9 dicembre 2019 gli argomenti trattati sono: Speciale Concorsi; Imu e Tasi con agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per la scadenza del 16 dicembre 2019; Monete illegali; Divorzio e visione del conto corrente dell’ex coniuge; tante novità in capo fiscale; Cartelle esattoriali e notifica; Tredicesima per colf e badanti; Rottamazione e contributi utili alla pensione; tutte le novità della giornata.

Speciale Concorsi

Lavoro Sky

Sky, nota società attiva nel settore televisivo, offre opportunità di lavoro a giovani laureati in varie discipline. Per saperne di più: Lavoro: Sky cerca personale, ecco come candidarsi

Concorso ASL Latina

L’ASL Latina, in forma aggregata con l’ASL Frosinone, Viterbo e Roma 3, ha bandito un concorso 70 posti di Assistenti amministrativi. La selezione scade il 26 dicembre. Per approfondimenti leggi: Concorso ASL Latina: 70 Assistenti amministrativi, ecco come partecipare

Concorso operatori giudiziari in Veneto

I CPI della Regione Veneto hanno pubblicato gli avvisi di selezione del concorso per 616 posti per operatore giudiziario. Per conoscere le date della consegna della documentazione leggi: Concorso operatori giudiziari: avviso di selezione CPI Veneto, ecco le date

Speciale IMU

Imu e Tasi: agevolazioni e riduzioni

Si avvicina la scadenza prevista per il 16 dicembre del saldo di Imu e Tasi, per questo abbiamo redatto una breve guida sulle agevolazioni e sul calcolo per evitare di commettere errori e pagare gli importi non dovuti. Per approfondimenti leggi: Imu e Tasi: agevolazioni e riduzioni per pensionati, disabili e non solo, tutto quello che c’è da sapere

Imu e Tasi: cambiano importi e modalità

La scadenza attuale di Imu e Tasi è il 16 dicembre2019. Si dovrà versare il saldo per il 2019. La nuova legge di Bilancio 2020 prevede tante novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. Per saperne di più leggi: Imu e Tasi: cambiano importi e modalità, le novità nella legge di Bilancio 2020

Monete da 20 centesimi di euro illegali

Le monete di 20 centesimi illegali che non dovrebbero esistere. Ecco la storia della moneta e quanto vale. Se sei curioso leggi pure: 20 centesimi di euro illegali: scopriamo storia e valore di questa strana moneta

Divorzio

Una recente sentenza del Tar delle Marche, precisa che è legittimo accedere all’estratto conto del ex marito esercitando il diritto previsto dalla legge 241/90. Per approfondimenti leggi: Divorzio: è possibile visionare il conto corrente dell’ex marito

Fisco

Con l’avvicinarsi del 31 dicembre si intensifica l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate in riferimento agli accertamenti e alle rettifiche degli atti impositivi. Quindi, si controllano i pagamenti delle cartelle che riguardano la liquidazione delle dichiarazioni. Quali sono i termini che il Fisco deve rispettare? Per approfondimenti leggi: Fisco: accertamenti su dichiarazioni e su tributi locali, le scadenze da rispettare

Cartella esattoriale

Ci sono casi in cui si può ricevere una cartella esattoriale intestata a un parente deceduto. Il dubbio nasce se accettare o rinviare al mittente la raccomandata. Per sapere cosa fare leggi: Cartella esattoriale: notifica a un contribuente defunto, è legittima?

Tredicesima

In arrivo la tredicesima per colf e badanti nel mese di dicembre, come previsto dal contratto collettivo dei collaboratori domestici. Ecco come calcolare l’importo spettante, ma si intensificano i controlli per stanare i lavoratori in nero. Per saperne di più: Tredicesima colf e badanti: non a tutti spetta, ecco perché

Rottamazione e contributi Inps

Oggi 9 dicembre 2019, ultima data utile per pagare la rata della rottamazione e saldo e stralcio. Chi non paga oggi decade dalle agevolazioni e l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero delle somme dovute comprensive d’interessi e sanzioni. La rottamazione ha incluso anche le cartelle esattoriali dei contributi previdenziali non pagati. Si può richiedere il calcolo della pensione? Per saperne di più leggi: Rottamazione e contributi Inps, la pensione si può ricalcolare

