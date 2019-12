Speciale concorsi, Quota 100, Bonus cultura, Esterometro 2020, RdC, le novità

Rassegna stampa di oggi 26 dicembre 2019 su: Speciale concorsi, Quota 100, Esterometro 2020, TFS, Bonus di 50 euro in busta paga, Bonus cultura ridotto, Mutuo prima casa, Reddito di cittadinanza. Tutte le novità della giornata.

Speciale Concorsi

Concorsi Agenzia delle entrate e Agenzie dogane

Dopo il voto del Senato, il Decreto fiscale 2020 è diventato legge. Non resta che aspettare la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dei concorsi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia dogane e monopoli. I posti in totale saranno 800.

Per maggior informazioni leggi: Concorsi Agenzia delle entrate e Agenzie dogane: nuovi posti di lavoro nel 2020, ecco le informazioni

Concorso INAIL

L’INAIL ha pubblicato un concorso per 41 posti per laureati con profilo professionale delle attività informatiche.

Per maggiori informazioni leggi: Concorso INAIL: posti per laureati in attività informatiche, ecco il bando

Regione Basilicata

Con la pubblicazione del Piano di fabbisogno regionale, la Regione Basilicata ha previsto dal 2020 nuovi concorsi pubblici per l’inserimento profili professionali da inserire nel proprio organico.

Per approfondimenti leggi: Regione Basilicata: previsti nuovi concorsi, bandi nel 2020

Pensione Quota 100

Con la interruzione di Quota 100 si riapre un nodo di esodati, circa 6mila, bisogna fare qualcosa, queste sono le parole di Nannicini che chiede una soluzione per evitare che altri lavoratori si trovino senza lavoro e pensione, come è stato per la legge Fornero.

Per approfondimenti leggi: Pensione Quota 100 come legge Fornero, 6mila esodati

Esterometro 2020

Il Decreto-legge numero 124/2019 contiene tantissimi cambiamenti in ambito fiscale, tra questi emerge la novità sull’esterometro che da gennaio 2020, avrà cadenza trimestrale entro la fine del primo mese successivo a ciascun trimestre.

Per saperne di più leggi: Esterometro 2020 e liquidazioni IVA, le ultime novità

TFS statali

A gennaio 2020 si saprà, dopo una lunga attesa, il parere del Consiglio di Stato sulla liquidazione del TFS per i dipendenti del pubblico impiego. Potrà essere percepito immediatamente alla fine del rapporto lavorativo, grazie anche al supporto degli istituti bancari senza attendere, come accade adesso anche 2 o 3 anni per la liquidazione delle somme dovute.

Per maggiori informazioni leggi: TFS statali subito, il ministro Dadone risponde a un lettore di Notizieora.it

Bonus di 50 euro in busta paga

Un nuovo bonus da 50 euro in busta paga dal 2020 grazie al taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio. Tutti i dettagli saranno resi noti da un successivo decreto attuativo.

Per saperne di più leggi: Bonus di 50 euro in busta paga dal 2020, ecco a chi spetta

Il Bonus cultura 2020

L’importo del Bonus cultura 2020 è stato ridimensionato da 500 a 300 euro per i giovani nati nel 2002.

Per capire come funzione e come richiederlo leggi: Il Bonus cultura 2020: ridotto il budget a 300 euro per i giovani nati nel 2002, le novità

Mutuo prima casa

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito alcuni limiti di applicazione delle detrazioni sui mutui prima casa rispondendo a un’istanza d’interpello. Le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo sono detraibili nella stessa misura di tutte le altre detrazioni, cioè all’aliquota del 19%. L’Agenzia dell’Entrate sottolinea che è condizione necessaria che l’immobile si trovi sul territorio italiano. Se si acquista una prima casa situata all’estero, indipendentemente dall’indirizzo di residenza del contribuente, non sarà possibile usufruire dell’agevolazione fiscale.

Per approfondimenti leggi: Mutuo prima casa: i limiti di detrazione degli interessi, le novità dell’Agenzia

Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza può essere sospeso nel caso in cui a un banale controllo della Guardia di Finanza si viene sospesi a fumare uno spinello.

Per conoscere i fatti accaduti leggi: Reddito di cittadinanza sospeso a causa di uno spinello

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube