Speciale Concorsi, TFS e TFR, Bollo auto, Reddito di cittadinanza, Monete, Tari, ANF, Legge 104, Pensione, le novità

La rassegna di oggi, 6 dicembre 2019, riporta notizie su concorsi, anticipo Tfs e Tfr, Imu, affitti, bollo auto, reddito di cittadinanza, moneta di 1.000 lire, Tari, ANF, permessi 104, pensione. Vediamo le notizie nel dettaglio.

Speciale Concorsi

Concorsi pubblici nei beni culturali

Opportunità di lavoro nei beni culturali. Nuove offerte di lavoro pubblicate da Enti collegati al Mibact, il Comune e le Università. Attualmente ci sono 5 posizioni aperte. Per approfondimenti leggi: Lavoro nei beni culturali: concorsi e avvisi pubblici, ecco dove

Concorso operatori giudiziari

Chiarimenti al riguardo del concorso operatori giudiziari, se la scheda anagrafica professionale è valida come stato occupazionale da consegnare al CPI. Per conoscere la risposta leggi: Concorso operatori giudiziari: scheda anagrafica professionale, Faq aggiornate

Anticipo TFS TFR pensionati quota 100

Il messaggio INPS 4353 dello scorso 25 novembre dell’INPS ha reso noto le nuove procedure per l’individuazione dei termini di pagamento del TFR e TFS dei dipendenti del pubblico impiego che hanno aderito al pensionamento con la quota 100. Per chiarimenti leggi: Anticipo TFS TFR pensionati quota 100: i chiarimenti dell’INPS

Continuano le proteste dei lavoratori e abbiamo pubblicato la proposta inviata da un nostro lettore: Anticipo TFS dipendenti pubblici: scendiamo tutti in piazza con “gilet arancioni”

Imu ridotta al 50% per immobili in area inquinata

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Salerno con la sentenza numero 3723/2019, stabilisce che la presenza documentata di un alto tasso di inquinamento può comportare la riduzione del valore di un’area edificabile anche ai fini Imu, raggiungendo la misura di circa il 50% rispetto al valore riportato nel piano regolatore dall’ente comunale, in quanto non aggiornato alla situazione reale. Per saperne di più leggi: Imu ridotta al 50% per immobili in area inquinata, casa inagibile e contratto comodato uso gratuito, le novità

Affitti brevi

La Camera di Commercio di Milano ha presentato il contratto-tipo per regolamentare le locazioni di breve durata, con finalità turistica. Se sei curioso di sapere di cosa si tratta leggi: Affitti brevi: arriva il contratto-tipo, ecco che cos’è

Bollo auto la modalità di pagamento

Per il bollo auto scatta dal 1° gennaio 2020 la nuova modalità di pagamento con il circuito PagaPa, nuovi controlli incrociati e altre novità ancora. Per approfondimenti leggi: Bollo auto: nuova modalità di pagamento dal 1° gennaio 2020 e non solo

Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza il pagamento di dicembre sarà il 27 dicembre. Va ricordato che la card può essere ritirata presso gli uffici postali solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Inps, di solito arriva dopo 15 giorni del mese successivo alla avvenuta presentazione della domanda. Per ulteriori informazioni leggi: Reddito di cittadinanza: data di pagamento di dicembre 2019

Moneta da 1000 lire in argento

La prima moneta da 1000 lire, in argento, risale al 1970 e fu coniata dalla zecca in commemorazione dei 100 anni di Roma Capitale. Essenzialmente non si tratta di una moneta rara, tranne in alcuni casi. Per saperne di più leggi: Moneta da 1000 lire in argento Roma Capitale: vale fino a 1000 euro

Tassa sui rifiuti 2020

La tassa sui rifiuti (Tari) è un tributo che le famiglie pagano per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel 2020 sono previsti sconti e agevolazione per le e famiglie. Se sei interessato leggi: Tassa sui rifiuti 2020: agevolazioni e sconti, ecco chi ne avrà diritto

Assegno nucleo familiare per un figlio maggiorenne

L’Inps riconosce l’assegno al nucleo familiare per i figli fino alla maggiore età con l’eccezione degli inabili al lavoro e dei figli maggiorenni tra i 18 e 21 anni appartenenti a nuclei familiari numerosi a patto ci siano studenti o che siano impegnati in apprendistato. Ma cosa succede se il figlio maggiorenne è impegnato in stage o tirocinio? La risposta la puoi leggere qui: Assegno nucleo familiare figlio maggiorenne: vale anche in caso di stage o tirocinio?

Permessi legge 104

Per chi assiste un familiare disabile grave in base alla legge 104 sono previsti 3 giorni di permesso mensile retribuiti da dedicare all’assistenza del familiare con handicap. Il referente della legge 104 è sempre uno, ma se si opta per l’assistenza saltuaria si può richiedere l’aiuto di un altro parente per l’assistenza del disabile. Per approfondimenti leggi: Permessi legge 104: più di una persona può assistere lo stesso disabile, ecco come

Ape volontario ad Ape sociale

Ape sociale e Ape volontario sono due misure che permettono il pensionamento anticipato a determinate categorie di lavoratori. E’ possibile passare da una misura all’altra? Vediamo cosa stabilisce la normativa leggendo il seguente articolo: Si può passare da Ape volontario ad Ape sociale?

