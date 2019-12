Speciale Concorsi, Tim e MIUR, Buoni Fruttiferi Postali, Pensione, Tasse, Bonus asilo nido, ANF, Agevolazioni disabili, Fisco, le novità

La rassegna stampa di oggi, 13 dicembre 2019, riguarda le seguenti notizie: Speciale Concorsi per il comune di Empoli e per la Regione Campania, Tim e MIUR accordo raggiunto per il progetto “Risorgimento digitale”, Buoni Fruttiferi postale i ricorsi, Pensione docenti e personale ATA resa nota la data di scadenza, Cinque nuove tasse, Bonus Asilo Nido per combattere la povertà educativa al sud, Assegno Nucleo Familiare nuove modalità di presentazione della domanda, Agevolazioni disabile, Fisco i controlli. Leggi tutte le notizie della giornata.

Speciale concorsi

Concorsi Comune di Empoli

Nei prossimi tre anni il comune di Empoli bandirà concorsi per il potenziamento del proprio organico, tra gli anni 2020 e il 2022. Per ulteriori informazioni leggi: Concorsi Comune di Empoli: 30 posti di lavoro in tre anni, ecco le novità

Concorso operatori giudiziari

I centri per l’impiego della Regione Campania hanno pubblicato gli avvisi per il concorso per operatore giudiziario da inserire nell’organico degli uffici giudiziari, distretto di Napoli e Salerno. Per approfondimenti leggi: Concorso operatori giudiziari: CPI Campania pubblica gli avvisi, ecco come partecipare

TIM e MIUR insieme

Luigi Gubitosi, AD Tim spiega in cosa consiste il “Risorgimento Digitale” che dovrà coinvolgere 1 milione di persone in Italia. Gubitosi con Lorenzo Fioramonti, Ministro della Pubblica Istruzione hanno deciso di procedere con il processo di educazione digitale nelle scuole con lo scopo di elevare la conoscenza digitale e trasformare l’offerta formativa integrando nei processi di apprendimento le nuove tecnologie. Per maggiori approfondimenti leggi: TIM e MIUR insieme per l’educazione digitale

Buoni fruttiferi postali

Ricorsi presentati da titolari di Buoni Fruttiferi nei confronti di Poste italiane, perché hanno ricevuto in rimborso un importo inferiore a quello previsto. Ecco cosa è successo a un risparmiatore di Isernia. Per saperne di più leggi: Buoni fruttiferi postali: ricorso approvato con un rimborso di 4.000 euro. La sentenza

Pensione docenti e personale ATA

È stata pubblicata la circolare del MIUR che indica il 30 dicembre 2019 come data di scadenza per presentare la domanda per la pensione per il personale del comparto scuola. Per approfondimenti leggi: Pensione docenti e personale ATA: ecco come presentare la domanda

Arrivano 5 nuove tasse da pagare nel 2020

In arrivo 5 nuove tasse per il 2020 approvate con diversi emendamenti dalla Commissione Bilancio al Senato. Per saperne di più leggi: Arrivano 5 nuove tasse da pagare nel 2020, vediamo quali sono

Bonus asilo nido da 3000 euro

Arriva il bonus asilo nido da 3000 euro per combattere la povertà del Sud. L’emendamento al ddl bilancio che contiene la novità è stato approvato dalla Commissione Bilancio al Senato. Per approfondimenti leggi: Bonus asilo nido da 3000 euro per combattere la povertà educativa

Assegno Nucleo Familiare

L’Inps rende noto le nuove modalità per la presentazione delle domande e le novità per il prelievo dei dati. I datori di lavoro, dal 3 novembre del 2019, possono presentare la domanda per l’assegno familiare di un proprio dipendente in seguito alla delega concessa da quest’ultimo. Per approfondimenti leggi: Assegno Nucleo Familiare: cambiano le modalità per la presentazione delle domande, ecco le novità

Agevolazioni disabili

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 513/2019, ha chiarito che l’agevolazione “dopo di noi” è ammessa solo se è riconosciuta una disabilità grave, specificando le condizioni in base alle quali è possibile accedere alle agevolazioni. Per ulteriori approfondimenti leggi: Agevolazioni disabili “dopo di noi”, i chiarimenti dell’Agenzia

Controlli dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per la programmazione 2020 che prevedono controlli a tappeto per tutti senza risparmiare nessuno. Per saperne di più leggi: Controlli dal Fisco: ecco chi deve stare attento, la programmazione 2020 dell’Agenzia delle Entrate

