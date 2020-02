Speciale conto corrente e contanti, Mutui, Detrazioni 730, Riforma pensioni, Bonus ristrutturazione e matrimonio, Lotteria scontrini, le novità

Rassegna di oggi 28 febbraio 2020, su le principali novità della settimana, con uno speciale sul conto corrente e i controlli che l’Agenzia delle Entrate effettua, come difendersi e come giustificare il versamento dei contanti; Mutui sempre più convenienti che vedono un tasso fisso al ribasso; Detrazioni spese nel 730 con le novità sul reddito personale; Bonus ristrutturazione anche per la seconda casa; Bonus matrimonio e fake news; La lotteria degli scontrini; tutte le ultime novità.

Speciale conto corrente e contanti, i controlli del Fisco

Il Fisco ha dichiarato, ormai, guerra al non dichiarato e ai contribuenti che con spostamenti e prelievi cercano di evadere i pagamenti. Una guida completa divisa in articoli su come tutelarsi dai controlli del Fisco, le truffe e le clonazioni e infine come giustificare i versamenti in contanti.

Mutui: nel mirino dell’AdE e la convenienza al tasso fisso

Anche i mutui rientrano nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, ecco cosa sta succedendo:

Anche se partono gli accertamenti con l’emergenza del coronavirus i mutui a tasso fisso sono più conveniente di quelli variabili, quindi chi deve contrarre un mutuo in questo periodo potrà optare tranquillamente per un tasso fisso a lungo termine. Ecco la situazione attuale:

Detrazione spese mediche, bisogna fare attenzione al reddito personale

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto novità in merito alle agevolazioni fiscali da portare in detrazione nel 730. Quest’anno sono cambiate le condizioni per beneficiare della detrazione fiscale, oltre al pagamento da effettuare con mezzi tracciabili c’è anche un tetto di reddito da considerare. Vediamo di cosa si tratta:

Novità sulla lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è un provvedimento inserito nel Decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 e collegato alla Legge di Bilancio 2020. In sostanza, la lotteria degli scontrini rientra a pieno titolo nel quadro delle novità come nuovo provvedimento in vigore per quest’anno, che crea molta curiosità. Vediamo di cosa si tratta:

Bonus ristrutturazione anche per la seconda casa

Il bonus ristrutturazione è un’agevolazione fiscale che consente di riscattare fino al 50% delle spese sostenute per i lavori di rifacimento degli immobili. Nella Legge di Bilancio 2020 è presente la proroga riferita alle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili, nello stesso tempo, la normativa specifica che l’agevolazione fiscale riguarda ogni singola unità immobiliare. Approfondisci qui:

Riforma pensione: quota 101 cosa ci riserva?

Tra le tante notizie non poteva mancare gli ultimi aggiornamenti sulla riforma pensioni che vede la sostituzione della Quota 100 sin scadenza il 31 dicembre 2021 con la sostituzione della pensione anticipata Quota 101. La notizia arriva direttamente dal ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Leggi qui la proposta:

Separazione per pagare meno tasse, quando è una situazione valida?

Quando la separazione è dettata da una scelta puramente economica per sottrarsi al Fisco. Non è una telenovela, improvvisata all’ultimo momento, ma è una delle realtà che vivono parecchie coppie italiane costrette a scegliere di separarsi per non pagare le tasse. Per approfondire l’argomento:

Bonus matrimonio e fake news, cerchiamo di capire di cosa si tratta

Al di là delle tante fake news che annunciano grossi incentivi per chi si sposa (la bufala ormai va avanti da diversi anni ma non trova riscontro nella realtà). La lega lo scorso anno aveva proposto di inserire nella manovra il bonus matrimonio che avrebbe permesso di portare in detrazione le spese sostenute per il matrimonio religioso. Di fatto la proposta non ha trovato spazio nella legge di Bilancio e rimane, in ogni caso il bonus matrimonio INPS, ormai in vigore da molto tempo. Vediamo cosa è e a chi spetta:

